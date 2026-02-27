元TBSでフリーアナウンサーの海保知里が26日、自身のインスタグラムを更新し、タレント・薬丸裕英との２ショットを公開した。



薬丸は2月19日に60歳の誕生日を迎えた。海保アナは「薬丸さんの還暦お祝いパーティーがありました!」と祝福に駆けつけたことを報告。「はなまるマーケットの同窓会のような空間でした。」とし、薬丸がMCを務めた情報番組「はなまるマーケット」のレギュラーだった俳優・野崎数馬、フリーアナウンサーの石山愛子、「とくまるアナ」を務めたタレント・雨宮朋絵との4ショットも掲載した。「ギリギリ逢えたはなまるアナの皆様。久しぶりの再会嬉しすぎました」と喜んでいた。



「それにしても薬丸さん還暦に全く見えない!本当若い!さすがアイドル!」と驚きも。同局の元アナウンサー・斎藤哲也氏、現役の山内あゆアナと再会したことも伝えていた。



野崎も自身のインスタにパーティーの画像を掲載。「もう同窓会さながらの盛り上がり 当時のスタッフさん、アナウンサーさん、先生の皆さん、とてもじゃないけど喋り足りませんでした。いや、ホント。薬丸さん、還暦おめでとうございます!そしてこの楽しそうなボクらをきっと、天国から一緒に楽しんでくれましたよね?岡江さん!」と「はなまるマーケット」MCで2020年に新型コロナによる肺炎のため亡くなった女優・岡江久美子さんにも思いを馳せていた。



