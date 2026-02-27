「シーズン中なら何試合でも投げたい」WBC1試合限定登板スクバルが激白…開催日程に不満!?「タイミングの問題だ」

WBC1試合限定登板の真相を明かした米国代表のタリク・スクバル(C)Getty Images

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のタリク・スクバル（タイガース）が、現地時間2月26日までにYouTubeチャンネル『Flippin’ Bats with Ben Verlander』に出演。今大会で1試合限定登板となった真相を赤裸々に語った。

米国は今回のWBCでは、プールBに所属。スクバルは3月7日に行われる1次ラウンドのイギリス戦で先発予定だが、登板はこの1試合のみとされている。サイ・ヤング賞を2年連続で獲得している左腕だけに、ファンからは物足りなさを指摘する声が相次いだ。

その経緯について、スクバルは「おそらく全員の合意だ」と説明。「僕はまだ99〜101マイルで4、5イニング投げられる状態には仕上がっていない」と現状を明かし、「負荷が急激に跳ね上がると、ケガにつながる」と強調した。シーズン開幕前のタイミングでフル回転するリスクを考慮した判断だという。

ただ、代表への思いは強い。「正直、もっと投げたい。心から代表でプレーすることに誇りを感じている」と本音を吐露した。さらには、開催時期についても言及。「もし大会がシーズン中に行われるなら、何試合でも投げたい。まったく問題ない」「契約年かどうかは関係ない。タイミングの問題だ」と訴え、あくまでシーズンとの兼ね合いだとした。