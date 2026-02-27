卓球女子日本代表の橋本帆乃香のイベントが行われたことに、中国の卓球ファンから批判の声が上がった。

WTTシンガポールスマッシュ2026に出場中の橋本は、26日午後4時半（現地時間）から100人限定のファンミーティングに出席し、サインや写真撮影に応じた。イベントは現地のリゾート・ワールド・セントーサが主催したもので、WTTも中国の微博（ウェイボー）などで大々的に宣伝したほか、事後にはイベントでの写真なども投稿した。

橋本は中国でも人気があり、ファンからは「香香（橋本のこと）は美しい！試合頑張ってね！」「香香かわいすぎる」「橋本のカットは美しすぎる」といった声が上がった。

一方で、「香ちゃんは（今大会の）試合終わったの？」「ひどすぎる。試合を控えている選手をイベントに参加させるなんて」「イベント参加は敗退後にすべきでは？」「以前は敗退した選手がファンミをしてたと思うけど、変わったの？」など、まだ試合を残した状態でイベントに参加させることに批判の声が上がった。

中には「中国選手を勝たせるためだよ」との見方を示すユーザーもいた。橋本は27日に女子シングルス・ラウンド16で中国の陳熠（チェン・イー）と対戦する。（翻訳・編集/北田）