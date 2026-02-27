久保建英が復帰に向けて前進…ボールを使ったトレーニングを再開、スペイン紙「回復は最終段階に入っている」
ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が復帰に向けて着実に歩を進めているようだ。スペイン『マルカ』や『アス』が伝えた。
久保は1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左ハムストリングを負傷。その後、クラブの許可を得て日本に帰国し、再びスペインへと戻って治療を続けてきたことが報じられている。
負傷から1か月以上の離脱が続いていたが、個別ながらもボールを使ったトレーニングを行っていることがクラブ提供の写真で確認された。『マルカ』は「今日の写真ではボールを使ったトレーニングの様子が確認でき、回復は最終段階に入っているようだ。通常6〜8週間かかる回復期間と一致している」と、リハビリが順調に進んでいることを伝えた。
ソシエダは3月4日にコパ・デル・レイ準決勝第2戦ビルバオ戦を行うが、『アス』は「全体練習に合流していないため、出場はほぼ不可能」と報道。そして、『マルカ』も「彼の復帰は少し早いかもしれない」と同試合での復帰は時期尚早としながらも、「トレーニングの姿を見る限り、少なくとも出場しようと努力しているようだ」とコメント。そして、同試合に出場できるかどうかは別として、復帰に近付いていることは確かだと伝えている。
久保は1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左ハムストリングを負傷。その後、クラブの許可を得て日本に帰国し、再びスペインへと戻って治療を続けてきたことが報じられている。
負傷から1か月以上の離脱が続いていたが、個別ながらもボールを使ったトレーニングを行っていることがクラブ提供の写真で確認された。『マルカ』は「今日の写真ではボールを使ったトレーニングの様子が確認でき、回復は最終段階に入っているようだ。通常6〜8週間かかる回復期間と一致している」と、リハビリが順調に進んでいることを伝えた。