【本日の見通し】ドル円は方向性を探る展開か



前日の海外市場では、ドル円は１５６円を中心とする振幅を見せた。米新規失業保険申請件数が市場予想ほど増加せず、１５６．４０台まで上昇したものの、ドル買いの動きは限定的となり、その後は１５６円台前半まで軟化した。



今日のドル円は１５６円近辺で方向性を探る展開になるとみられる。今日は１月の米生産者物価指数の発表があり、市場予想では前回を下回り、物価の落ち着きが示される見通し。その場合はドルの上値を抑える要因となりそうだ。



ユーロドルは１．１８２０台まで上昇した後はもみ合いながら軟化して、１．１７７４付近まで下落した。その後は１．１８近辺で一進一退の動きとなっている。今日は１．１８付近でのもみ合いか。



ポンドドルは海外市場で１．３５５０近辺で上値を抑えられて、１．３４４５近辺まで値を崩した。その後は１．３４８０台まで戻りを見せている。今日は１．３５接近では上値の重い展開となりそうだ。



ユーロ円はユーロドルの上値の重さの影響で、１８４円台半ばでは上値が重く、一時１８４円を割り込んだ。今日は１８４円近辺で方向性を探る動きか。



ポンド円はポンドドルの下げの影響で、海外市場では２１１円台半ばでは上値を抑えられて２１０円台前半まで下落している。今日はポンドドル次第ながら上値の重い展開が見込まれる。



