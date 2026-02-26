2月25日、歌手の今井美樹が朝の情報番組『ノンストップ!』（フジテレビ系）にVTR出演した。そのなかで、夫でギタリストの布袋寅泰への思いが語られたのだが、“ある発言”がSNSをざわつかせている。

2026年で歌手デビュー40周年を迎えた今井は、テレビでの露出を増やしている。

「2月11日、およそ8年ぶりとなるアルバム『smile』を発売しました。布袋さんとともにトータルプロデュースしたこのアルバムを引っ提げて、5月から8月にかけ、全国23カ所を回るツアーを開催します」（スポーツ紙記者）

布袋と今井は1999年に結婚し、2000年に長女が誕生している。今回、夫婦でアルバムを制作したエピソードが紹介されたが、番組内で今井は「私、あんまり布袋さんの話したくないんですよ」と述べる場面があった。

「今井さんは『夫婦だからとか、みんな思ってしまうけど、夫婦だからじゃないんです。私は、音楽家として彼のことをすごく素晴らしいなと思ってるし、アーティストとしても、ライブとか見ても本当に圧倒的です。“夫婦でいろいろ細かくやってるんでしょ”って思われるのは絶対、嫌なんです』と説明していました。

布袋さんのことを、ひとりのアーティストとして尊敬しているからこそ、音楽に関しては変に慣れ合わず、取り組んでいると伝えたかったのだと思われます」（芸能担当記者）

歌手としての熱い思いを語った今井だが、放送後のXでは

《今井美樹、何を言っても全部綺麗事にしか聞こえない》

《話したくない割に長々と関係性話してるし》

など、冷ややかな声が聞かれていた。夫婦をめぐるかつての“騒動”が影響しているようだ。

「布袋さんは1985年、歌手の山下久美子さんと結婚し、当時はおしどり夫婦として知られていました。しかし、今井さんが布袋さんから楽曲提供されたことを機に距離を縮め、不倫関係が報じられ、結局、夫婦は1999年に離婚したのです。今井さんと山下さんはプライベートでも親交が深く、“親友”と呼べる関係でしたが、布袋さんが今井さんと再婚したことで、今井さんは“略奪婚”と世間から厳しい批判にさらされました。こうした経緯もあり、今井さんが夫婦のエピソードを話すと、どうしても過去を思い出し、抵抗を覚えてしまう人が一部にいるのです」（前出・芸能担当記者）

デビュー40周年を迎えたこともあり、今井は21日の『with MUSIC』（日本テレビ系）や22日の『日曜日の初耳学』（TBS系）など、テレビ出演が途切れない。番組内で“夫婦ネタ”を披露することも増えている。

「歌手としての今井さんについては、SNSでも『歌声は本当にすばらしいと思う』など、好感を抱く声も少なくありません。しかし今井さんは今回、アルバム制作に関する話だけでなく、さかのぼって布袋さんとの馴れ初めにも言及しているため、いわば、自らかつての不倫騒動を視聴者に想起させる状況になりつつあります。それでいて、今回『あまり布袋さんの話はしたくない』と語ったことに、違和感を覚える人がいるのも無理はありません」（同前）

過去のイメージを払しょくするのは、簡単なことではないようだ。