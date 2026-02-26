お笑いコンビ麒麟の川島明が、明治安田生命保険による「理想の上司アンケート」で初の1位を獲得し話題を集めている。

「このアンケートはこの春から社会人となる予定の学生、880人を対象にしたものです。これまでは9年連続でウッチャンナンチャンの“ウッチャン”こと内村光良さんが1位を獲得していましたが、今回は2位となりました。昨年度のアンケートでは川島さんは6位でしたので、大きく躍進した形となります」（スポーツ紙記者）

川島は2021年3月からスタートした『ラヴィット！』（TBS系）で、“朝の顔”としてMCを務めている。「日本でいちばん明るい朝番組」のキャッチコピーの通り、ほんわかとした空気を生み出しており、それが“理想の上司”像へ重なるのかもしれない。

X上では川島のさらなる“大仕事”を期待する声もある。

《さすが川島さん！好きな司会者に続き2冠です、もう紅白の司会も射程内だよね》

川島の“紅白司会”の可能性を業界関係者が語る。

「現在、紅白の司会は3年連続で有吉弘行さんが務めていますが、2017年から2020年までは4年連続で内村光良さんが総合司会を務めました。内村さんは“理想の上司”の1位を長年キープされていた方です。そこに川島さんがランクインしたのは内村さんクラスの知名度とイメージを獲得したことにほかなりません。まさに、紅白司会にふさわしい方でしょう」

実際、有吉の紅白司会は持ち味の“毒舌”をなくした無難すぎる進行に対しては不満の声も聞かれる。

「川島さんが『ラヴィット！』で見せる仕切り能力や、ウィットに富んだツッコミはまさに司会者に適任のスキルでしょう。さらに『ラヴィット!』では番組発の大型音楽イベント『LOVE IT！ ROCK』も行われています。大型音楽番組と川島さんの親和性も高いですね」（同前）

『紅白』の出場者は知名度はもとより、NHKへの貢献度なども加味される。

「有吉さんならばレギュラー番組『有吉のお金発見 突撃！カネオくん』を持っていますし、内村さんも『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』がありました。川島さんは2014年から2020年までNHKラジオで『すっぴん！』の曜日パーソナリティーを務めていましたが、現在はレギュラーがありません。特番を含めて何かNHK関連の番組があれば『紅白』司会の可能性はより高まるように思えます」（前出・同）

いずれにせよ、有吉に強力なライバルが登場したと言えそうだ。