この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

田端大学 投資学部が「【株バトル】ど素人に100万円あげて対決させたら、案外レベル高くなってきたwww」を公開した。株バトル企画の最終局面で、参加者の中山氏が見せた驚異的なトレード手腕に、田端信太郎氏が「天才トレーダーやん」と舌を巻く場面があった。



動画は、100万円を元手に米国株（中山氏）とETF（AYA氏）で競う投資対決の最終報告会だ。ここで米国株担当の中山氏が、SpotifyやAlphabetなどの大型株を的確に売買し、大幅なプラス収支を報告。特に製薬大手イーライリリーに関しては、関税に関するニュースや競合他社の動向を即座に判断材料にし、一度利益確定した後に再度入り直すという高度な立ち回りを披露した。これには田端氏も「えらい偏差値上がってきてるぞ」「AI特集や」と、その分析力と判断スピードに驚きを隠せない様子だった。



今回の勝敗を分けた大きな要因として語られたのが「逆指値」の活用だ。中山氏は利益を確保しつつ、さらなる上値を追うために逆指値を巧みに利用し、これが功を奏した。一方でETF担当のAYA氏は、ボラティリティの激しい金・銀相場で逆指値に引っかかってしまい、結果的にその後の上昇を取り逃がす形となった。田端氏は「逆指値は魔法の杖ではない」としつつも、中山氏のクレバーな戦略と実行力を高く評価した。



当初は素人だった参加者の急成長ぶりと、それを見守る田端氏の熱い指導が見どころの本企画。動画終盤では、目前に迫ったNVIDIAの決算を跨ぐか否かの戦略会議も行われ、最後まで目の離せない展開となっている。