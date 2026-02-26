ロックバンド「BUMP OF CHICKEN」が2026年2月24日、8月に福岡市で開催される音楽フェス「NUMBER SHOT2026」への出演を発表した。同時に発表されたある情報に、Xでは「大丈夫なんかな？」「フライングした？？？」といった声が寄せられている。

「ぜったいチケット当てるぞ〜」「こんなん行くしかないやろ」

BUMP OF CHICKENは公式サイトとX、インスタグラムで、「福岡で開催される『NUMBER SHOT2026』への出演が決定しました。BUMP OF CHICKENの出演日は8月1日(土)です」と報告した。

「NUMBER SHOT2026」は同日、出演アーティストの第1弾を発表。BUMP OF CHICKENのほか、ロックバンド「クリープハイプ」や「マカロニえんぴつ」、シンガーソングライター・優里さんなどの出演が発表された。

イベントの日程は8月1日、2日の2日間だが、アーティストの「出演日程は後日発送いたします」としている。

しかし、BUMP OF CHICKENの発表では、1日に出演することが記載されている。

XではBUMP OF CHICKENの出演に「待って行きたい行きたい」「ぜったいチケット当てるぞ〜」「こんなん行くしかないやろ」といった喜びの声の一方、「出演日開示でOKなのかな」「フライングした？？？」「出演日出して大丈夫なんかな？」といった疑問が寄せられている。