EV普及が進むほど、ユーザーが比較する軸は「充電のしやすさ」と「長距離の安心感」に集まります。

Astute Analyticaが公表した最新レポートは、そのギャップを埋める航続距離延長装置の成長性を具体的な数値で整理した内容です！

2035年までの市場変化を先に押さえたい担当者にとって、投資判断の起点をつくりやすい資料です。

Astute Analytica「電気自動車用航続距離延長装置市場レポート」

最終更新日：2025年12月13日予測期間：2026年〜2035年市場規模：2025年14億米ドル予測市場規模：2035年43億米ドル

Astute Analyticaは、幅広い産業領域を対象に市場分析と予測を提供するグローバルの分析・アドバイザリー企業です。

同レポートは、EVのバッテリーを補助的に発電して支える航続距離延長装置を、電動化移行期の実装ソリューションとして整理しています。

充電インフラの整備速度に地域差がある現状では、フルEVと内燃機関の中間を埋める選択肢として評価が高まりやすい構図です。

需要拡大を支える導入条件と市場セグメント

年平均成長率（2026年〜2035年）：11.8%製品区分：3分類（内燃機関式／燃料電池式／その他）車両区分：2分類（乗用車／商用車）地域区分：6地域（北米／欧州／アジア太平洋／中東・アフリカ／南米／その他）

市場を押し上げる中心要因は、航続距離への不安と充電設備の不足という二つの実務課題です。

特に配送バンや物流フリートでは、ダウンタイム削減とルート柔軟化を同時に狙える点が導入メリットとして機能しています。

各国の排出規制強化や低排出車インセンティブの拡大も重なり、過渡期ソリューションとしての採用検討が加速中。

軽量化や熱効率の改善、エネルギー管理ソフトの高度化まで含めて進化しているため、実運用での選択肢は今後さらに広がります。

EVシフトが本格化するいま、航続距離延長装置は「つなぎの技術」ではなく、普及曲線を押し上げる実装レイヤーとしての存在感を増しています。

市場規模の伸びだけでなく、乗用車と商用車の両輪で採用が進む点は、2030年代のモビリティ戦略を読むうえで外せない視点です。

航続不安を減らす次世代EV戦略を先読み！

Astute Analytica「電気自動車用航続距離延長装置市場レポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. この市場レポートの予測期間はいつからいつまでですか？

予測期間は2026年から2035年までです。

Q. 市場規模はどの程度拡大すると見込まれていますか？

2025年の14億米ドルから2035年には43億米ドルへ拡大すると予測されています。

Q. 年平均成長率（CAGR）は何％ですか？

2026年から2035年のCAGRは11.8%です。

