AI»þÂå¤Ë¤âÀ¸¤»Ä¤ë? º£¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤ëHALO³ô
¡üSaaS¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÃæ¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ëHALO³ô¡¡AI¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤HALO³ô¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Î¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛAI¥Ð¥Ö¥ë¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡ÈSaaS¡É¤Î»à
¡¡2·î¤Î½é½Ü¤ËÊÆ¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¼Ò¤¬±Ä¶È¡¦Ë¡Ì³¡¦¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤AI¥Ä¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢ÊÆ¥°¡¼¥°¥ë¤ÏÀ¸À®AI¡ÖGemini3¡×¤ò2·î12Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ûÂ¸¤Î¶ÈÌ³¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬AI¤ËÁ´¤ÆÂåÂØ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î³ô¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¡¢¡ÖSaaS¤Î»à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡S&P500¤¬1.39%²¼Íî¤·¡¢SaaS´ØÏ¢³ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È7¤â»þ²ÁÁí³ÛÌó1.18Ãû¥É¥ë¡ÊÌó182Ãû±ß¡Ë¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢HALO³ô¤Î¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¤Ê¤É¤Ï6%¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡HALO³ô¤Î»þÂå¤¬Íè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡üHALO³ô¤È¤Ï¡©¡¡Heavy Asset Low Obsolescence¡Ê¸ÇÄê»ñ»º¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÄÄÉå²½¤·¤Å¤é¤¤¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢HALO³ô¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤¬À½ÉÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊ£À½¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬´ð½à¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¥ê¥½¥ë¥Ä¡¦¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤ä¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä·úÀß¤Ê¤É¤ÎÊªÍýÅªÏ«Æ¯¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎAI¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬¿Ü¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢AI³×Ì¿¤ÎÉé¤±ÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¡üHALO³ô¤Î»þÂå¡©¡¡¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢Gemini3¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏAI´ØÏ¢³ô¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËAI¶¼°ÒÏÀ¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡HALO³ô¤ÎÂåÉ½³Ê¤Î¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ï2·î19Æü¤ÎÂè4»ÍÈ¾´ü·è»»È¯É½¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¿µ½Å¤Ë¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³ô²Á¤¬Ìó5%²¼Íî¤·¤¿¡£¶ÈÀÓ¤Ê¤É¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤ËÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡2·î25Æü¤Ë¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬´¬¤Ìá¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢HALO³ô¤ÏAI¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Heavy Asset¡Ê½Å¸ü¤Ê»ñ»º¡Ë¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤â²óÉüÎÏ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀAI¤¬³ô²Á¤òÆ°¤«¤¹Áê¾ì¤ÏÅöÌÌÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âHALO³ô¤Ï¶¯¤¤¤À¤í¤¦¡£