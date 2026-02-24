2月23日、Podcast番組「令和ロマンのご様子」の最新回がアップされた。タイトルは「ご騒がせ」。世間を騒がせたと言えば、メンバーの郄比良くるまと女優のMEGUMIの熱愛報道だ。

「2月17日の『週刊文春電子版』は、『【スクープ撮】令和ロマン・郄比良くるま（31）＆MEGUMI（44）』と報道しました。

MEGUMIさんは、2025年12月にNetflixで配信された恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の企画、プロデュースを手掛けました。YouTubeでは同番組のMC特別企画『ラヴ上等〜本音上等〜』が公開され、そこでMEGUMIさんとくるまさんは共演しています。MEGUMIさんは“ファンだった”とくるまさんを評価しており、番組が距離を縮めたのは間違いなさそうです」（芸能担当記者）

熱愛報道後、双方ともにコメントは出していなかったのだが、今回のPodcastでは何らかの発言があるのではないかと注目されていた。

番組開始後は7分間にわたりオープニングトークが続き、くるまと松井ケムリが軽妙なやり取りを続ける。ジングルが流れ、番組が開始されると、くるまが「今週いろいろありまして…」と切り出すが、出演したイベントの話をするなどさらにボケ続けた。

「ここでケムリさんが『違う違う、あなたの恋愛。僕が聞きたいのは』とぶっ込みました。くるまは受け流すようにボケ続けましたが、『この1週間、一通り色んな人にイジられてきましたけど』と芸人仲間に言われたことを明かします。ZAZYから“みんなで飯行こう”と誘われたこと、見取り図の盛山晋太郎から“俺のヒーローって。かっけーわ”と何度も言われたことなどを話していました」（前出・記者）

そして、くるまは「ホントに、アンスクリプテッドだな、って感じです」と、笑いながら一言。「アンスクリプテッド」とは「台本がない」「筋書きがない」という意味で、MEGUMIとネトフリの契約時に「Netflixは複数年に渡り、プロデューサーのMEGUMIと、新作のアンスクリプテッド作品を複数制作し、独占配信を行うことを決定！」と発表したのをネタにしたもの。

すかさずケムリに「お前のじゃないじゃん、相手方のギャグじゃん」と突っ込まれても、飄々と「皆さんの楽しい時間の一助になれば」と語るくるま。「まあ、おいおいね」と肯定も否定もせず。「進捗あったら教えて下さい」とケムリが締めた。

Xでは

《普段聴いてない層も聴いてそうな回で自分の新ギャグと彼女のギャグどっちも披露するの強すぎる》

と、くるまの対応を面白がる声が多数。しかし、なかにはくるまに“ガチ恋”しているファンもいるようで、

《やっぱりちょっとさみしくもあってだなぐぬぬの気持ち》

と、悲しみの声も聞こえる。

「MEGUMIさんに関するワードも出してきましたが、熱愛関係は肯定も否定もしませんでした。こうしたケースではほぼ認めていると言えるでしょう。現状、どちらも独身で、いい年の大人。次に注目が集まるのがゴールインするかどうかです」（前出・記者）

見事、入籍上等となるか！？