女優の吹石一恵が、現在放送中のTBS系日曜劇場「リブート」に出演することが発表された。吹石は、3月1日に放送される第6話にゲストとして出演するという。日曜劇場には2年ぶりの出演となり、どんな演技を見せるのか高い注目が集まっている。

吹石といえば、父親が元プロ野球選手の吹石徳一として有名で、早くから芸能活動をスタートさせ、1997年に映画「ときめきメモリアル」で女優デビュー。清純派女優としてブレークし、映画「ゲゲゲの女房」やTBS系ドラマ「華麗なる一族」などに出演して人気を獲得した。

好感度の高い女優としてCMでも活躍した吹石だったが、2015年に歌手で俳優の福山雅治と電撃結婚を発表。さらに第1子を出産すると、長く芸能活動をセーブする生活が続いていた。芸能界を引退するのかと思いきや、2024年には9年ぶりのドラマとなったTBS系日曜劇場「アンチヒーロー」に出演。美魔女に変貌したうえ、演技力も衰えていなかったことで大きな話題を集めた。

近年では、結婚や出産を経て女優として復帰する芸能人が多いが、なぜ吹石はあまり作品に出演しないのだろうか。

「一説には、福山さんのファンを刺激しないよう、あまり頻繁にドラマや映画に出演していないといううわさです。福山さんのファンは多くが女性で、結婚したときには『ましゃロス』に陥った人がでたほど。いまでもカリスマ的な人気を誇り、あまり吹石さんや子どものことはメディアで積極的に話していません。そういった事情もあり、吹石さんはドラマや映画のオファーが来ても、多くを断っているということのようです」（民放関係者）

美貌も演技力も衰えていないだけにもったいない気もするが、吹石は今後も作品を選びながら、ほそぼそと女優業を継続するつもりだとされている。

「吹石さんが出演する作品が大コケすると、週刊誌などで叩かれる心配もあります。そこで、大コケする心配がない日曜劇場のドラマを選んでいるといううわさです。ドラマ以外に出演する番組もNHKが多く、かなりイメージを気にしている印象です。SNSで無駄に情報発信することもなく、スーパースターの嫁としては完璧ともいえる仕事選びで、徹底しているとテレビ業界でも話題です」（民放関係者）

次はいつ女優の仕事をしてくれるかわからないので、吹石ファンは「リブート」を絶対に見るべきだろう。