¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿ÅêµåÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡×¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊóÆ»¿Ø¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡ÊÅê¼ê¤â¡Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¦¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î£²£°£²£³Ç¯·è¾¡¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¡¼¥ó¡£ÂçÃ«¤¬ÊÆ¹ñÀï¤ÎºÇ½ª²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Åö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÏÂçÃ«¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¡Ö£²ÅÙ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾éÃÌ¤Ç±þ¤¸¤¿¡×¤ÈàÉ¾²Áá¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬¸À¤ï¤ó¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î£×£Â£Ã¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂçÃ«¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È²òÀâ¤âÅº¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¦¥È¤ÏÊÝ¸±ÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤ÆÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤º¡¢º£Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤¢¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂÐ·è¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌîµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£