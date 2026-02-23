ミラノ・コルティナ五輪…閉会式でもりくりゅうにスポット

ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得したりくりゅうこと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が意外な場所に“登場”し、ファンから驚きの声が上がった。

閉会式では、大会を振り返るハイライト動画が流された。各国の選手の感動的なハグが続く中、突然出てきたのは日本がフィギュアスケート団体で銀メダルを獲ったワンシーン。ペアのフリーで155.55点を出し、三浦が驚きのあまりずっこけるシーンが採用されていた。日本の視聴者からもXに驚きの声が並んだ。

「閉会式のサプライズ、予想外すぎて笑うしかない！」

「これはコーヒー吹いた」

「みんなが抱き合う感動詰め合わせ特集動画に、何故かりくちゃんの驚きずっこけが採用されたところ そっちなん？」

「感動名場面みたいな映像で、りくちゃんのキスクラ・ズッコケが映り、朝から盛大に紅茶を吹きました」

「閉会式中継の名場面集にりくりゅうペアの演技が2回も採用されてたね」

「閉会式でも擦られるりくりゅうとりくちゃんのキスクラ転倒」

「閉会式のイタリア編集のまとめ映像に コケたりくちゃんが入ってた 世界的に衝撃だったのね」

日本で今大会の名場面として記憶されるりくりゅうの大活躍は、世界にも大きなインパクトを与えている。



（THE ANSWER編集部）