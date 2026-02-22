2月22日、東京競馬場で行われた9R・ヒヤシンスステークス（L・3歳オープン・ダ1600m）は、岩田望来騎乗の7番人気、ラッキーキッド（牡3・美浦・加藤征弘）が勝利した。クビ差の2着にドンエレクトス（牡3・美浦・高木登）、3着に2番人気のイッテラッシャイ（牡3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:36.7（良）。

1番人気でR.キング騎乗、アルカディアカフェ（牡3・美浦・堀宣行）は、6着敗退。

ヒヤシンスS・イッテラッシャイと戸崎圭太騎手

岩田望来騎乗の7番人気、ラッキーキッドがオープン初勝利を飾った。レースでは好位から差す競馬で、直線半ばで一気に先頭に。7番人気の評価を覆す走りで早目先頭から押し切った。また、堀江貴文氏が所有するイッテラッシャイは直線で一旦先頭を伺う場面も。あと一歩というところまでは迫ったが惜しくも3着に敗れた。同氏は自身のXで「東京競馬場！」と現地観戦したことを報告していた。

ラッキーキッド 4戦2勝

（牡3・美浦・加藤征弘）

父：ディスクリートキャット

母：ハッピーゴラッキー

母父：パイロ

馬主：ゴドルフィン

生産者：ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】

1着 ラッキーキッド

2着 ドンエレクトス

3着 イッテラッシャイ

4着 ボクマダネムイヨ

5着 ユアフェリシティ

6着 アルカディアカフェ

7着 シーズザスローン

8着 ユウファラオ

9着 サマーマッドネス

10着 タイキブリッツェン