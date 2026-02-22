“口喧嘩最強ギャル”の異名を持つタレントのみりちゃむが、自身の髪型に対するこだわりを明かす場面があった。

【映像】みりちゃむの“強め”なヘアスタイル

2月21日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#3で、スタジオにゲスト出演したみりちゃむ。髪型へのこだわりについて聞かれると、「テレビに出る時は、覚えてもらうためにずっとこの髪型です」と説明する。

前髪を下ろすのは「プライベートでもたまに」だそうで、番組MCのなえなのは「見てみたいー！」と想像した。

さらに、みりちゃむは「事務所に前髪下ろすのを禁止されてる（笑）」と裏話を明かしつつ、「自分でもそのほうが強くは見えると思う。口喧嘩キャラなので（笑）」と、強気なキャラクターをさらに印象付けていた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣となえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてリリー、第3話ゲストにみりちゃむが登場した。