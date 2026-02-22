「チームみらい」躍進への羨望を韓国メディアが一斉に報じたワケ〜政治対立の激しい国が若い政党に受けた衝撃とは

「ヤング・フォーティ民主主義」への絶望

2026年2月8日に行われた日本の衆議院選挙で11議席を獲得し、旋風を巻き起こした新興政党「チームみらい」。その躍進は、海の向こう側、極端な陣営対立に揺れる韓国社会にも大きな衝撃を与えている。なぜ韓国の若者は日本の「チームみらい」に熱視線を送るのか。その背景には、韓国特有の人口構造が生み出した「ヤング・フォーティー（Young 40s）民主主義」への絶望がある。

韓国メディアは、「チームみらい」の旋風の背景として、「理念の代わりに技術」を強調したスローガン、「デジタル民主主義」というITを活用した選挙戦略、そして「正直で現実主義的な公約」によって既存政党を不信視する若い有権者の攻略に成功したと分析した。

『東亜日報』は、「理念より技術を重視し、若年層や都市部の有権者を狙った『未来型政党』を打ち出し、有権者の心を掴んだ」と診断し、『韓国日報』も同様に「理念的な左右を問わず、『人工知能（AI）と技術中心の革新』を志向するシングルイシュー政党」である「チームみらい」が、今回の選挙で旋風を巻き起こしたと報じた。

『中央日報』は、奥薗秀樹・静岡県立大教授のインタビューを引用し、「他党を誹謗中傷せず政策で勝負した点、ポピュリズム競争を拒否した点、保守・進歩（リベラル）の理念対決に陥らなかった点などが、既存の政治に疲弊し変化を渇望する有権者に響いた」と評価した。

『朝鮮日報』の興奮

「チームみらい」の出現に最も熱を帯びているのは『朝鮮日報』だ。同紙は、「チームみらい」のポピュリズムを排した生活密着型公約や、分断を助長しない選挙戦略などを紹介し、こうした「チームみらい」の信念とは正反対の位置にある韓国の政治現実を批判した。

「視線を転じて韓国政治を見てみよう。わが国の政治風土では民生は後回し。前大統領との断絶の是非、大統領と党代表の権力闘争、過去清算の論争が先だ。政策対決より『怒りの競争』が、未来の設計より『陣営の結集』が優先される。有権者は『マシな方』を選ぶことに慣れてしまい、政治への期待そのものを捨てた人も多い」

また、韓国版「チームみらい」の出現に対する強い熱望を露わにしたりもした。

「政治を変える主体は政治家ではなく有権者だ。既成政治に嫌気が差した日本の若い世代は『チームみらい』に投票した。彼らは諦める代わりに、自ら選択肢を作り出した。韓国の未来世代も同様だ。政治が変わるのを待つより、変えてくれる政治家を自ら育て、必要であれば自ら飛び込まなければならない」

(以上、「日本の『チームみらい』のような政治が見たい」2月13日、『朝鮮日報』 紙面より）

「葛藤」の国

ほとんどの韓国人は、韓国社会の陣営対立が危険水位に達していると考えている。2026年2月、大統領直属の国民統合委員会が発表した「国民統合のための5大社会葛藤（韓国語で『葛藤』とは対立や分断を意味する）に関する国民意識調査」の結果によると、「韓国社会の進歩（リベラル）・保守間の葛藤が深刻である」と答えた国民は、実に92％に達した。

これは、他の葛藤項目である所得階層間の葛藤（77.3％）、世代間葛藤（72.8％）、地域間葛藤（69.5％）、ジェンダー葛藤（61％）に対する同意を圧倒する数値である。所得格差やジェンダー対立を遥かに凌駕するこの数字は、韓国政治がいかに「敵か味方か」の二元論に支配されているかを物語っている。

こうした中、「政治は権力闘争ではなくシステム設計であるべきだ」と説くチーム未来・安野貴博代表の理念は、陣営論理に疲れ果てた韓国国民に鮮烈な印象を与えた。特に、当選者平均年齢40.2歳という若さが、日本の「シルバー民主主義」に風穴を開けた事実は、韓国の次世代にとっても強い希望となっている。

日本が「高齢層」の利益に偏る政治に悩む一方で、韓国は人口構造で最も厚い層である40代・50代の価値観に振り回される「ヤング・フォーティー民主主義」の只中にある。かつては「若々しい感性を持つ中年」を指したこの言葉も、今や若者の間では「思考は古い理念の枠に閉じ込められた既得権益層」を揶揄する代名詞となった。彼らは90年代に大学生活を送り、平等と正義を叫んだ世代だが、皮肉にも現在は韓国の高度経済成長の恩恵を最後に享受し、不動産バブルで資産を築いた「持てる者」となっている。

自らは安定した正規職に身を置きながら、就職難にあえぐ若者に対し「苦労を知らない」「大企業ばかり選ぶからだ」と説教を垂れる。こうした彼らの「上から目線」の偽善が、韓国の若者たちを既存の「進歩（リベラル）」から引き離している。

「呪われた世代」の叫び

現在、韓国の20・30世代（MZ世代）の間で見られる「保守化」現象は、単なる右傾化ではない。それはヤング・フォーティー主導の「バラマキ政策」や「年金改革の先送り」に対する生存をかけた拒絶反応である。

若者にとって、現役世代の負担を増やすポピュリズムは、将来自分たちが背負わされる「巨大な負債」でしかない。彼らが選ぶ「保守」とは、努力に応じた正当な報酬を求める「能力主義」と「システム的合理性」への支持であり、既得権益化した中年層への反旗なのだ。

AIに韓国版「チームみらい」の可能性を問えば、厳格な結党要件や勝者独占の選挙制度という「制度の壁」が指摘される。しかし、より深刻なのは、若者たちの幻滅を受け止める「政治的器」の欠如である。

自らを「呪われた世代」と呼ぶ韓国の若者たちの挫折が制度の内で消化されなければ、そのエネルギーはやがて街頭での激しい怒りへと変貌し、社会にさらなる混乱を招くだろう。既得権益に固執する古い政治風土を打破し、若者の未来を設計できる新たな政治結社の誕生が、今、韓国で切実に求められている。

私にとって日本の政治がうらやましいと思ったのは今回が初めてかもしれない。

