¡¡µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¤¬£²£±Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»°Ã«»á¤ÏÀè½µ¡¢»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¶á½ê¤Î¸ø±à¤ÇÌÚ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È»°Ã«»á¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ËÌÚ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤Æ¥É¡¼¥ó¤È¡Ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¥¬¡¼¤Ã¤È¼ð¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÌÚ¤Î»Þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÎ®·ì¤·¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï½ý¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç£³½µ´Ö¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤¬¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È»°Ã«»á¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»°Ã«¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö»°Ã«¹¬´î¤¬¥¿¥â¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£