¤ê¤¯¤ê¤å¤¦»°±ºÍþÍè¤éÆÍÁ³¸ø³«¡¡·ÈÂÓ¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤È¤½¤ÎÈëÏÃ¡ÄÞú¤à4¿Í¤Îå«¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¤º¤Ã¤È¡Ä
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍè¤¬21Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤¬ÆÍÁ³¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç»°±º¤È¤È¤â¤ËÌÚ¸¶Î¶°ì¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡¢¸°»³Í¥¿¿¤Î4¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢ÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»°±º¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¡¼¥¼¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿»öÁ°¹ç½É¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö2022ËÌµþ¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¤Þ¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÀäÂÐÌá¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¤º¤Ã¤È·ÈÂÓ¤Î¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯Àï¤¤Â³¤±¤ëÀïÍ§¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢º£Âç²ñ¤ÏÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡¢ºäËÜ¤È¸°»³¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë4¿Í¤Îå«¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
