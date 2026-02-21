¥É¥³¥â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÊÖµÑ¤Ë¡Ö±£¤ì¥³¥¹¥È¡×È¯À¸¤«¡©2026Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÇÂç2Ëü2000±ß¤Î¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¿·Àß¤È²óÈò¾ò·ï
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥³»³ ¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¡×¤¬¡Öiphone¤Ç¥É¥³¥âÀÇ¤Ï¤¸¤Þ¤ë ¥É¥³¥â2Ç¯ÊÖµÑ¤Ç22000±ßÄ§¼ý¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¥¨¥É¥¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÍøÍÑ¾ò·ï¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¾ÍèÅª¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤µ¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î¥Í¥³»³»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ò¡Ö¥É¥³¥âÀÇ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È²óÈòºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¥¨¥É¥¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò24²óÊ§¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢23¥ö·îÌÜ¤Þ¤Ç¤ËÃ¼Ëö¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ä²Á¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Îµ¬ÌóÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯3·î5Æü°Ê¹ß¤ËËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¡ÊÃ¼Ëö¤òÊÖµÑ¡Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥×¥í¥°¥é¥àÍøÍÑÎÁ¡×¤È¤·¤ÆºÇÂç2Ëü2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Í¥³»³»á¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Îµ½Ò¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤ÏÌÈ½ü¾ò·ï¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥É¥³¥â¤ÇÇãÂØ¤¨¤ª¥È¥¯³ä¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã¼ËöÊÖµÑ»þ¤Ë¥É¥³¥â¤Ç¿·¤·¤¤µ¡¼ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Í¥³»³»á¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÊÖ¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤ò¤Þ¤¿¼Ú¤ê¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢¼Ú¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦¥É¥³¥âÂ¦¤Î°Õ¿Þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¥æー¥¶ー¤Î¡Ö°Ï¤¤¹þ¤ß¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥³¥â¤Î·è»»»ñÎÁ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖºÆ¡×Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±Æ¶Á¤È¤·¤Æ994²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¸½¾õ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à±¿ÍÑ¤¬·Ð±ÄÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¼ê¿ôÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ïau¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢JCB¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥ÜÊ§¤¤ÀßÄê¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¼ê¿ôÎÁÈ¯À¸¤ä¡¢³ÚÅ·Edy¤Î³èÍÑË¡¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔÃÌ¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥³»³»á¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÊÖµÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¾ÍèÈ¯À¸¤·¤¦¤ë¥³¥¹¥È¤ä¾ò·ï¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
