¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Õ¥§¥¹¡ØEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡Ù¡Ê¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü21Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê23Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï½ïÊý·ÃÈþ¡¢ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡¢µÜÂ¼Í¥»Ò¤é½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¡¢°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤é15¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê³åºÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°½ÇÈ¡õ¥¢¥¹¥«¤ÎµðÂçÅ¸¼¨Êª¡ª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä»ñÎÁ¤Ê¤É¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¥Õ¥§¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¹â¶¶ÍÎ»Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤Î²Î¾§¸å¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿À¼Í¥¿Ø¡£²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿½ïÊý¤¬¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î·Á¤Î¥ä¥Ð¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÊèÉ¸¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈµÍ¤á¤«¤±¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»ý¤ÄºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½½»ú·¿¤Î¸÷¤òÌÏ¤·¤¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¶Ã¤¡¢¡Ö30Ç¯Á°¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤«¤éºÇ¶á¡¢¿·¤·¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£30Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ¸¶¤Ï¡Öµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë3Æü´ÖÏ¢Â³¤È¡¢¥¨¥ô¥¡¤¬Îò»Ë¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤È¤¤¤¦¤«»×¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë¤½¤í¤¨¤¿¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°õ¾Ï¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÎÓ¸¶¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Æù¹¥¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö»ä¤¬¡ØÆù¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï°½ÇÈ¥ì¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È±þ¤¸¡¢¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢»°ÀÐ¶×Çµ¤¬¡Ö¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¥¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î©ÌÚÊ¸É§¤¬¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¤ò¡¢·¯¤Ë¡×¡¢»³»û¹¨°ì¤¬¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤ÎÎ©ÌÚÊ¸¡ÊÉ§¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¡Ø¿¿¼Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡Ù¡×¤Ê¤É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥»¥ê¥Õ¤ÇÄù¤á¤ëÎ®¤ì¤¬Å¸³«¡£
¡¡½é¼ýÏ¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÀÐÅÄ¾´¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ø¤ß¤ó¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¤¢¤Î²ÎÄ°¤¤¤¿¡ª²Î¤Ï¤¤¤¤¤Í¡Ù¤°¤é¤¤¸À¤¨¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤¬Çú¾Ð¤Î±²¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦´Ñ¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀÐÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¾ð¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½ïÊý¤¬¡Ö¾Ð¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥·¥ó¥¸¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡£ÀÐÅÄ¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Åö°ÕÂ¨Ì¯¤ÊÊÖ¤·¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢µÜÂ¼¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¸«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ø¥Þ¥Þ¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¡£AT¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î°ÕÌ£¡ª¡ª¡Ù¤È¥¢¥¹¥«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ÈÅÌ¤òÅÝ¤¹¤Ê¤É´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Áä¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¡¢¿Í´Ö¤¬¹Í¤¨¤ë½ê¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£°ÃÌî´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤ÏÄá´¬¡ÊÏÂºÈ¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ô¥¡¤ÎÁí´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÃÌî¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¡¢°ÃÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö30Ç¯Á°¤Ëºî¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìËÜ¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´¶ÌµÎÌ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì¤ËÀ¶Àî¸µÌ´¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤ò¼Å¤ó¤À¡£
¡¡30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÃÌî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ë¿¶¤é¤ì¤Æ¤â¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£ºî¤ê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤¬Àº°ìÇÕ¡£º£Æü¤â¿·ºîÃ»ÊÔ¤òÄ«6»þ¤Þ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºäËÜ¿¿°½¡¢»³¸ýÍ³Î¤»Ò¡¢´ä±ÊÅ¯ºÈ¡¢´äÃË½á»Ò¡¢Ä¹ÂôÈþ¼ù¡¢Í¥´õÈæÏ¤¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢1995Ç¯¤Î¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤«¤é2025Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¼þÇ¯´ë²è¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤â¤Î¡£
¡¡Å¸¼¨¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÊªÈÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤Î¾å±Ç¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù½é¤Î²ÎÉñ´ì¸ø±é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢30¼þÇ¯¤ò°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÅ¨ÀÀ¸Ì¿ÂÎ¡È»ÈÅÌ¡É¤¬½±Íè¤·¤¿À¤³¦¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¿ÍÎà¤¬¡È»ÈÅÌ¡É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ëÈÆÍÑ¿Í·¿·èÀïÊ¼´ï¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤È¿ÍÎà¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡1995Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2007Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡£¡Ø¡§½ø¡Ù¡Ø¡§ÇË¡Ù¡Ø¡§£Ñ¡Ù¤Î3ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿´°·ëÊÔ¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
