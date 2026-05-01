TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌としてリリースされた高橋洋子の「残酷な天使のテーゼ」が長く歌い継がれ、最新5月4日付「オリコン週間カラオケランキング」で通算1000週目のランクインを迎えた。高橋がファンに向けてコメントを寄せた。【動画】高橋洋子残酷な天使のテーゼ」MV2007年2月19日付で「オリコン週間カラオケランキング」に初登場後、高順位をキープ。5月1日発表の最新ランキングでも3位にランクイン