¡¡¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦³èÆ°¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ö±Ñ¸¡¡×¡£±Ñ¸¡1µé¤Î¤¢¤ëÃ±¸µ¤Ç0ÅÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï1·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢2·î16Æü¤Ë·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿±Ñ¸¡1µé¤Î·ë²Ì¤À¡£±Ñ¸¡1µé¤ËÊ£¿ô²ó¹ç³Ê¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç±Ñ¸¡ÂÐºö¤Î»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¼Ô¡Ö¥¨¥¤¥´¥Õ¥ë¡×»á¤¬SNS¤Ë¡ÖÍ×ÌóÌäÂê¤Ç0ÅÀ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Õ¥ë¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ëÀìÇ¤¹Ö»Õ¤Ç¡¢±Ñ¸¡1µé¤ÇËþÅÀ¤Î¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë°ì¥ÎÀ¥°Â»á¤â¡¢±ÑºîÊ¸¤ÏËþÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Í×Ìó¤Ï0ÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¡ÖÌÔ¼Ô¡×¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¡Ö0ÅÀ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡0ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÍ×Ìó¡×¤È¤Ï¡¢±ÑÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç±Ñ¸ì¤Ç90¸ì¡Á110¸ì¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£ºÎÅÀ¤ÏÆâÍÆ¡¢¹½À®¤Ê¤É4´ÑÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÌäÂê¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î2¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö½¾Íè¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¡Ê¥¨¥¤¥´¥Õ¥ë»á¡Ë
¡ÖÉáÃÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÏÃúÇ«¤Ë²óÅú¤ò½ñ¤¯»þ´Ö¤¬½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê°ì¥ÎÀ¥»á¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¥¨¥¤¥´¥Õ¥ë»á¤Ï±ÑÊ¸Í×Ìó¤òÀè¤Ë²òÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼þÊÕ¤Ç¤â¡Ö0ÅÀÊó¹ð¡×¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°¡Ö0ÅÀÊó¹ð¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌäÂê¤ÎÆñÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÎÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸ì¿ôÀ©¸Â¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö±Ñ¸¡¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë AI ºÎÅÀ¤Ë¥Ð¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â²¿¤é¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ì¿ôÀ©¸Â¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¥ÎÀ¥»á¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿äÂ¬¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ø¼¨Ê¸¤Î±Ñ¸ì¤¬ÈùÌ¯¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ï±Ñ¸¡¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¡£¤Þ¤º0ÅÀÊó¹ð¤Î·ï¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö±Ñ¸¡¤ÏÂç³Ø¤ä¹â¹»¤ÎÆþ»î³èÍÑ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹çÈÝ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¸øÅª¤ÊÀ³Ê¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£Åú°Æ¤ÎºÎÅÀ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÌä¤ÎÍ×·ï¤Ø¤Î½àµò¤â´Þ¤á¡¢¸·Ì©¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¸·Ì©¤Ê¿³ººÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÊ¿À¤ò´ü¤¹´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎºÎÅÀ´ð½à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢±Ñ¸¡¤ÏÌ±´Ö»î¸³¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¼õ¤±¤ëÂ¦¤Îµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¤¥´¥Õ¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê¼ûÍ×¤¬¹â¤¤»î¸³¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¸øÊ¿À¡Ù¡Ø°ì´ÓÀ¡Ù¡ØÀâÌÀ²ÄÇ½À¡ÊÆ©ÌÀÀ¡Ë¡Ù¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÎÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë±¿ÍÑ¤ÎÊÑ¹¹¤ä¡¢AIºÎÅÀ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼õ¸³¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡È0ÅÀÂ³½Ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¥Ï¥ì¥Ð¥ì¥ó¥µ¡¼¡ÊMC¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬ËãÎ¤¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖºÎÅÀ´ð½à¤Ï1¿Í¤À¤±¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸øÊ¿¤Ç¡¢ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê´Øº¬ËãÎ¤¡Ë
