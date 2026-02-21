º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¥®¥â¥ó¡Ö¤Ê¤¼ÅçÅÄËã±û¤Ï¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¡¡Ãæ°æ¤ÈÆ±¤¸17ºÐ¡¢Â¾¤Î¶¥µ»¤Ë¤â¤¢¤ë¡ÖÇ¯ÎðÀ©¸Â¡×¤ÎÍýÍ³
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¤·¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¡¦°éÀ®¡õÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¡¢Ï¢ºÜ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥Ó¥¢¡×¤òÅ¸³«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò40Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦²®Åç¹°°ì»á¤¬¡¢¤½¤ó¤Êº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤Ê¥®¥â¥ó¤Ë²óÅú¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¥È¥ê¥Ó¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Âè14²ó¤Ï¡ÖÆ±¤¸17ºÐ¤Ç¤â¡¢¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¡£
Q.Ãæ°æ°¡Èþ¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÅçÅÄËã±û¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©
A.ÅçÅÄ¤¬10·îÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ú²òÀâ¡Û
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢3Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÅçÅÄËã±ûÁª¼ê¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Çº£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Æ±¤¤Ç¯¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤È¤Î°ã¤¤¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡£4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃæ°æÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÅçÅÄÁª¼ê¤Ï10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£È¾Ç¯¤Îº¹¤¬¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î²ÄÈÝ¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¡×¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢IOC¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Æ¹ñºÝ¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡ÊIF¡Ë¤Ç¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï17ºÐ°Ê¾å¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ³«ºÅ»þ¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï2008Ç¯7·î1Æü°ÊÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Î¶¥µ»¤Ç¤âÇ¯ÎðÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï12·î31Æü¤¬¶èÀÚ¤ê¡£¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Îº£Âç²ñ½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò2010Ç¯12·î31Æü°ÊÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ½éºÎÍÑ¤Î»³³Ù¥¹¥¡¼¤Ï2007Ç¯12·î31Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£
¡¡²Æµ¨¶¥µ»¤Ç¤âÂÎÁà¡¢¿å±Ë¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ê¤É12·î31Æü¶èÀÚ¤ê¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ7·î1Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë2008Ç¯12·î31Æü¤Ê¤éÅçÅÄÁª¼ê¤Ë¤âº£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯ÎðÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹´ü¤ÎÁª¼ê¤Ë¿´¿È¤È¤â²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡£¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡×¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥È¤ÏÁ°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Þ¤Ç15ºÐ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÃÊ³¬Åª¤Ë2ºÐ°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦Áª¼ê¤Ï16ºÐ¤Î»þ¤ËËÌµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å°úÂà¤·¡¢24Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£