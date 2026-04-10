毎日の美容時間をもっと心地よく♡ReFaから人気美容家電に待望のアイボリーカラーが登場しました。上品でやさしい色合いは、使うたびに気分を高めてくれる魅力があります。ヘアアイロンやドライヤーなど幅広いラインナップに新色が加わり、機能だけでなくデザインでも楽しめる新シリーズに注目です♪ 人気アイテムに新色登場♡ 今回アイボリーカラーが追加されたのは、「ReF