川口春奈と目黒蓮（Snow Man）が共演したドラマ『silent』（フジテレビ系）の無料配信が2月20日よりTVerでスタートした。

2022年にフジテレビ系で放送された本作は、本気で愛した人と音のない世界で“出会い直す”完全オリジナルのラブストーリー。フジテレビ連続ドラマ初主演となった川口春奈が主人公・青羽紬を演じ、同局連ドラ初出演の目黒が紬の高校時代の恋人・佐倉想を演じた。放送当時はSNSなどで大きな反響を呼び、2022年度の「TVerアワード」ではドラマ大賞を受賞している。

物語は、高校時代に想（目黒蓮）の声に惹かれ、交際をスタートさせた紬（川口春奈）が、卒業後に突然別れを告げられるところから始まる。それから8年後、新たな人生を歩んでいた紬は、偶然雑踏の中で想の姿を見かける。もう一度ちゃんと話をしたいと彼を探し始めた紬だったが、実は想が“若年発症型両側性感音難聴”を患い、聴力をほとんど失っていたという現実を知ることになる。音のない世界でもう一度“出会い直す”ことになった2人と、それを取り巻く人々の姿が丁寧に紡がれていく。

共演には、鈴鹿央士、桜田ひより、板垣李光人、夏帆、風間俊介、篠原涼子らが名を連ねている。

（文＝リアルサウンド編集部）