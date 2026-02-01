【アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」（1st Season～5th Season）】 2月20日～ 配信

画像は「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」のもの

Amazonは、サブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」にて、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの見放題配信を本日2月20日より開始する。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」は荒木飛呂彦氏の同名マンガ作品をアニメ化したもので、2012年から放送が開始された。今回、Prime Videoのプライム会員特典対象作品のラインナップに追加されるのは、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」の1st Season「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」から5th Season「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」まで。

【配信作品】

・「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」

・「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」

・「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編」

・「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」

・「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」

・「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」

(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会