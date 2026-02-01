Amazon「Prime Video」でアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの見放題配信が本日2月20日より開始1st Season「ファントムブラッド / 戦闘潮流」から5th Season「ストーンオーシャン」まで
【アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」（1st Season～5th Season）】 2月20日～ 配信
画像は「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」のもの
Amazonは、サブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」にて、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの見放題配信を本日2月20日より開始する。
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」は荒木飛呂彦氏の同名マンガ作品をアニメ化したもので、2012年から放送が開始された。今回、Prime Videoのプライム会員特典対象作品のラインナップに追加されるのは、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」の1st Season「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」から5th Season「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」まで。
【配信作品】
・「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」
・「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」
・「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編」
・「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」
・「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」
・「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」
(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会