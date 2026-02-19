米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏＝1月22日、スウェーデン・ストックホルム/Stefan Jerrevang/TT News Agency/AFP/Getty Images

（CNN）米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏は、インドで開催中の「人工知能（AI）インパクトサミット」で19日に予定されている基調講演を辞退した。同氏が設立した「ゲイツ財団」が発表した。ゲイツ氏は、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏との関係をめぐり、疑惑の目を向けられている。

ゲイツ財団は、講演の数時間前に声明を発表し、「慎重に検討した結果、AIサミットの主要な優先事項に焦点が合い続けるようにするため、ゲイツ氏は基調講演を行わない」と述べた。

突然の講演辞退の理由は明らかにされていない。

ゲイツ氏はここ数週間、最近公開された2通のメールの下書きをめぐって非難を浴びている。下書きはエプスタイン氏が自身宛てに書いたとみられ、ゲイツ氏に性的な出会いを持ちかけたり、妻に性病を隠すための薬の入手を手助けしたりしたと主張している。

これらの下書きは2013年当時のもので、エプスタイン氏のメールアカウントに保存されていた。実際に誰が書いたのかは不明だが、エプスタイン氏から本人に宛てられたものだった。

ゲイツ氏はこれらの主張を「虚偽」だとして強く否定している。

ゲイツ氏は今週、講演に先立ちインドに滞在していた。

ゲイツ氏のX（旧ツイッター）アカウントの投稿によると、同氏は17日にアンドラプラデシュ州の首相と会談。「温かい歓迎」に謝意を示していた。

ゲイツ財団インド支部が、ゲイツ氏のサミットへの出席を確認したのはわずか2日前だった。