自宅で女性にわいせつな行為をした罪に問われている警察官の男の裁判で、岡山地裁はきょう（9日）、男に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。男は判決を不服として控訴しました。 【写真を見る】【続報】岡山県警の警視の男が判決を不服として控訴不同意わいせつの罪で懲役2年の判決岡山地裁 飲酒し泥酔した女性記者の下半身を触るなどのわいせつな行為をした罪 不同意わいせつの罪で懲役2年の判決を受けたのは岡山県警の警