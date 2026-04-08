累計会員数3500万の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール(ハッピー)」はこのほど、スポーツジムに通っている・通っていた成人男女200人を対象に、「ジムでの出会い」に関するアンケートを実施、結果を公表した。 【写真】同じプログラム、マシンの使い方…きっかけはいろいろ ジムで恋人ができた経験を尋ねたところ、全体の20％の40人が「ある」と回答(男性22人、女