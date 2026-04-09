空き家の床下におよそ4万回分の覚醒剤を隠していたとして、6代目山口組の関係者の男ら2人が警察に逮捕されました。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、6代目山口組の関係者・島田三郎容疑者（40）と横浜市金沢区の西川洋介容疑者（35）です。2人は去年12月、埼玉県春日部市の空き家の床下に覚醒剤覚醒剤の成分を含む粉末、合わせておよそ790グラムをバッグに入れて隠していた疑いがもたれています。警察によりますと、2人