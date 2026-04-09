空き家の床下におよそ4万回分の覚醒剤を隠していたとして、6代目山口組の関係者の男ら2人が警察に逮捕されました。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、6代目山口組の関係者・島田三郎容疑者（40）と横浜市金沢区の西川洋介容疑者（35）です。2人は去年12月、埼玉県春日部市の空き家の床下に覚醒剤や覚醒剤の成分を含む粉末、合わせておよそ790グラムをバッグに入れて隠していた疑いがもたれています。警察によりますと、2人