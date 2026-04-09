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帝京長岡の監督が教え子の阪神・茨木秀俊にエール「魂を込めろ!」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 帝京長岡の芝草宇宙監督が8日、阪神の茨木秀俊にエールを送った
  • 「地をはうような、アウトローへの低めの直球が最大の持ち味」と評価
  • 「魂がたぎる場所」と表現する甲子園で、4年目右腕の初勝利と飛躍を願った
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