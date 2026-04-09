メ～テレ（名古屋テレビ） 新名神高速で子ども3人を含む6人が死亡した多重事故で、逮捕された女が 「スマホを見ていた」と供述していたことがわかりました。今回の事故の原因と思われる“ながらスマホ”の危険性について、JAFに取材しました。 3月20日、三重県亀山市の新名神高速で、大型トラックが渋滞の列に突っ込み、子ども3人を含む6人が死亡した事故。 津地検は4月9日、大型トラックの運転手・水谷水都代被