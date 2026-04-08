3月13日より公開中のディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』が、4月8日時点で興行収入20億円、観客動員155万人を突破したことがわかった。全世界興行収入も3億3329万6279ドル（※Boxoffice mojo調べ、日本円で約529億円、1ドル＝158.73円換算）となり、世界中で“ビーバー旋風”が吹き荒れている。【動画】『私がビーバーになる時』日本版本予告『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』『