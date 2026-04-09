女性の遺体が発見された現場付近＝7日、長野県阿南町長野県警は9日、長野県阿南町の山中で見つかった高齢女性の遺体について、死体遺棄の疑いで逮捕された宮崎県延岡市の無職甲斐貴博容疑者（35）の母洋子さん（76）＝同＝と判明したと明らかにした。死因は首を絞められたことによる窒息。容疑者が「母親を殺害して遺棄した」と供述しており、長野県警は殺人の疑いを視野に捜査を進めている。長野県警によると3月27日、甲斐容