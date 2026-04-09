中東情勢の緊迫化で急騰したガソリン価格。政府の補助金でいったん下落はしたが、山形県内では３月に２週連続で全国最高値を記録するなど、依然高水準が続いている。米国とイランの停戦合意に、ホッとした県民も多いと思うが、そもそもなぜ山形は高いのか。関係者を取材すると、山形特有の地域性や市場構造も見えてきた。（柴田一樹）「なんで山形は高いんかね。閉鎖的な環境が関係しているのかな……」。８日、山形市の会社員