ドラマ９「元科捜研の主婦」累計配信再生回数７００万回を突破！！！衝撃のクライマックスを彩る追加ゲスト解禁！

あす２月２０日（金）夜９時から第6話放送

地上波放送後、TVer にて見逃し配信 Prime Video にて見放題独占配信

累計配信再生回数７００万回を突破！！！

20年前の誘拐事件と兄の死の謎…

点と点が線でつながる怒濤の終盤！

衝撃のクライマックスを彩る追加ゲスト解禁！

テレ東では、毎週金曜夜9時～、ドラマ9「元科捜研の主婦」を放送しています。本ドラマはテレビ東京と講談社が共同開発したオリジナルストーリーです。

かつて”科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織と捜査一課の新米刑事として奮闘する夫・道彦が科学と家族の力で事件を解き明かす本格ミステリーであり、現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマになっております。

元科捜研の主婦・吉岡詩織を松本まりか、詩織の夫で刑事の吉岡道彦を横山裕、そんな二人の愛する息子・吉岡亮介を佐藤大空、詩織がかつて勤めていた科捜研メンバーに遠藤憲一、島袋寛子、大内リオン（AmBitious）、小手伸也、道彦が勤める神奈川県警捜査一課メンバーに八嶋智人、入江甚儀、渡辺いっけい、そして亮介が通う幼稚園の先生に高山一実といった豪華なキャストが演じます。各話で明かされる衝撃的なトリックや、事件の裏に隠された切なすぎる人間ドラマが評判を呼び、第1話から第5話までの累計配信再生回数は遂に700万回を突破しました。

(2/17時点のTVer・ネットもテレ東・Leminoにおける本編見逃し配信の合計再生数をTVer DATA MARKETINGにて算出)

工藤美桜、橋本じゅん、徳永えり、

笠原秀幸、紺野まひる、尾上寛之など

実力派ゲストが登場！“元科捜研の主婦”が追う最大の謎とは…!?

20年前の誘拐事件と倉田(大内リオン)の恋人が見る悪夢の真相に科学の力で迫る第7話(2/27放送)では、倉田の恋人で「蓮沼水産」令嬢・蓮沼真実子を工藤美桜、「蓮沼水産」の元専務・福田耕造を橋本じゅん、生花店店主・出口彩花を徳永えりが演じます。

さらに道彦(横山裕)の兄・修一(戸次重幸)の死の真相が明らかになる第8話(3/6放送)と最終話の第9話(3/13放送)では、7年前の殺人事件の犯人であり拘置所内で自殺をした松井直也を笠原秀幸、松井直也の妻・松井美里を紺野まひる、松井直也の元同僚であり、元科捜研職員でもある手塚達郎を尾上寛之が演じます。

事故死だとされたはずの兄の死の真相に迫っていく物語のクライマックス、果たして道彦は兄の死に隠された真実にたどり着くことができるのか、そして詩織は科捜研に復帰することとなるのか…。衝撃のラストをお見逃しなく！！

≪第６話(2/20放送)あらすじ≫

詩織（松本まりか）の親友が殺人犯!?詩織は、美容系メーカーに勤める大学時代の同級生・由利（黒川智花）と再会する。由利の娘・真紀（前田花）と亮介（佐藤大空）もすっかり仲良しに。そんな時、由利は社長の西条（田中幸太朗）に呼び出され、急ぎ会社へ。その日、西条は何者かに毒殺されてしまう。捜査に当たる道彦（横山裕）は、容疑者の由利が詩織の友人だと気づき――。 “小さな葉”と“見えない時間差”…科学の力が導く真実とは！

≪第7話(2/27放送)あらすじ≫

山中で見つかった白骨遺体は“悪夢の女”!?詩織（松本まりか）は偶然入った生花店で、店主の彩花（徳永えり）から花束を受け取る倉田（大内リオン）と遭遇。大学の同期・真実子（工藤美桜）へ告白するらしい。だが、その真実子が所有する山から、約20年前に死亡した人物の白骨遺体が見つかる。道彦（横山裕）らは真実子に事情を聞くが、当時の記憶が曖昧で…唯一の手掛かりは“なっちゃん”という謎の女。失われた記憶と蘇る追憶…封印された“家族の絆”とは…！

≪第8話(3/6放送)あらすじ≫

修一（戸次重幸）が７年前の殺人事件の冤罪を疑っていたと知った詩織（松本まりか）は修一の元上司だった所長の小沢（遠藤憲一）に話を聞くが、何も答えてくれず、逆に科捜研への復職を勧められる。「最後のチャンス」だとする小沢の言葉に詩織の心は揺れて――。小沢の反応に道彦（横山裕）は、何か隠しているのではと疑うが…。小沢は敵か味方か？真相解明に向け、密かに調べる詩織と道彦はある仮説から驚くべき真相にたどり着く…。

≪第９話(3/13放送)あらすじ≫

科捜研所長の小沢（遠藤憲一）が７年前の真実を語る!? 修一（戸次重幸）は殺された…という詩織（松本まりか）と道彦（横山裕）に小沢はある予想だにしない事実を語るのだった――。徐々に繋がり出す二つの事件。液体窒素を使った衝撃トリック!?消されたDNA鑑定書と隠された真実…警察を揺るがす深い闇が!?兄の無念を晴らすため、科学の力と家族の絆で真実を炙り出す！

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマ9「元科捜研の主婦」

【放送日時】毎週金曜夜 9 時~9 時 54 分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video:https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/ *作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくは amazon.co.jp/prime へ)*Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!

リアルタイム配信は TVer で。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer:https://tver.jp /series /sr53qbc9gs

▶テレ東 HP(ネットもテレ東):https://video.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/ ▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 松本まりか

【出演】 横山裕 島袋寛子 佐藤大空 入江甚儀 大内リオン(AmBitious)高山一実/かたせ梨乃 戸次重幸 小手伸也 吹越満 渡辺いっけい 八嶋智人 遠藤憲一

【原作】 「元科捜研の主婦」(テレビ東京・講談社)

【脚本】 尾崎将也、鹿目けい子、岡崎由紀子、光益義幸

【監督】 堀江貴大、片山雄一、守下敏行

【プロット協力・小説】 新藤元気

【音楽】 篠田大介

【主題歌】 THE BEAT GARDEN「エレメント」(UNIVERSAL SIGMA)

【チーフプロデューサー】 濱谷晃一(テレビ東京)

【プロデューサー】 木下真梨子(テレビ東京)、二瓶朔也(テレビ東京)、石田麻衣(ホリプロ)

【制作】 テレビ東京、ホリプロ

【製作著作】 「元科捜研の主婦」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/

【公式X】 @tx_drama9(https://x.com/tx_drama9)

【公式Instagram】@tx_drama9(https://www.instagram.com/tx_drama9/)

【公式TikTok】 @tx_drama9(https://www.tiktok.com/@tx_drama9)