ダイエットの大敵、脂質の代謝に欠かせないものとは！？【体脂肪の話】

ビタミンを摂って糖質や脂質をガンガン消費！

良質なビタミンで代謝をアップ

体のために必要な成分として「各種ビタミン」があります。ビタミンは、体内に取り込まれたさまざまな栄養素を分解・合成する際のいわば触媒のようなもの。栄養素が効率よく働けるように立ち回り、消化・吸収を手助けします。主なものとしては、「ビタミンA(カロチン)」「ビタミンB2」「ビタミンC」「ビタミンD」の4つが挙げられます。

人間がその体を維持するために欠かせない栄養素として「炭水化物(糖質)」「タンパク質」「脂質」の3つがあります。体脂肪を気にしている方は、糖質や脂質の摂取が必要と言われるとちょっと複雑な気分かもしれませんが、これら3つの成分がヒトの体を作り、動かすために欠かせない「三大栄養素」なのです。

「ビタミンA」は、暗い場所での目の順応性を高める他、皮膚や粘膜を正常に保つ働きがあります。冬でもないのに肌荒れが気になるときはビタミンA不足を疑うべきかもしれません。糖質や脂質、タンパク質の代謝を促進するのが「ビタミンB2」です。とくにダイエッターの大敵、脂質の代謝には欠かせません。

「ビタミンC」は鉄分の吸収を高め、体内でのコラーゲン形成にも関わる大切な成分。不足すると免疫力が低下したり、毛細血管が弱くなったりするため、野菜や果物で補給しましょう。「ビタミンD」は骨を形成するカルシウムの吸収をサポートします。じつは食べ物以外に日光浴でも補うことが可能です。

ただ痩せるのではなく、健康的に美しくダイエットするには、良質なビタミンを摂って、体の機能を手助けしてあげることも大切です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆