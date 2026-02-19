この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国では、若者の7割が結婚を諦めます」と題した動画を公開。東大博士課程に在籍するパクくん氏が、韓国の若者が直面する金銭問題、男女対立、未来への不安という深刻な社会構造を背景に、なぜ結婚を諦めざるを得ないのか、その実態を語った。

動画でパクくん氏は、韓国の若者が結婚を諦める最大の理由として「金銭問題」を挙げた。特にソウル市内のマンションの平均価格は約1億2000万円に達し、「東京のタワマンレベル」だと指摘。韓国では結婚に際し「男性側が家を用意し、新品の家電を揃える」という文化が根強く、賃貸でのスタートが一般的ではないため、結婚の初期費用が莫大になると説明する。大手企業に勤めていても、この費用を自力で貯めるには「最低でも15年から20年ぐらいはかかる」とし、その結果「恋愛しても結婚できないなら意味がない」という諦めの空気が若者の間に広がっていると述べた。

次にパクくん氏は、深刻化する「男女の対立」に言及。ここ10年で伝統的な男女の役割分担という価値観が崩れ、男性は「逆差別」、女性は「未だ不平等」といった不満が噴出し、社会全体が対立構造に陥っているという。この対立が恋愛や結婚の大きなストレス源となり、交際自体を避ける若者も少なくないと語った。

最後に「未来への不安」を挙げ、結婚の先にある子育てが「終わらなき教育戦争と経済負担」というプレッシャーになっていると分析。過度な教育熱から、子どもを「可愛い存在である前に教育の対象」として捉える風潮があり、育児の喜びよりも負担が先行してしまう現状を明かした。

パクくん氏は、これらの問題が重なり、韓国の若者にとって「恋愛、結婚、出産が夢ではなく負担になっている」と結論付けた。その上で、日本の「段階を踏んで生活を築く文化」や「子育てにおける余白」に触れ、社会の状況が個人の選択を大きく変えている現実を浮き彫りにした。

YouTubeの動画内容

00:00

韓国で若者の7割が結婚を諦める3つの理由
00:20

(1)金銭問題：1.5億円ないと結婚できない？
03:32

(2)男女対立：恋愛がストレスになる社会
06:05

(3)未来への不安：子育ては「終わらない教育戦争」

関連記事

「もはや別の国」韓国若者の76%が南北統一に“興味なし”―70年の断絶が生んだ「感情がついてこない」リアルな感覚

「もはや別の国」韓国若者の76%が南北統一に“興味なし”―70年の断絶が生んだ「感情がついてこない」リアルな感覚

 東大博士課程が解説、北朝鮮はなぜ日本人を拉致したのか？スパイ偽装から思想教育まで5つの目的がわかる

東大博士課程が解説、北朝鮮はなぜ日本人を拉致したのか？スパイ偽装から思想教育まで5つの目的がわかる

 「韓国人の8割は“在日”を知らない」東大博士課程の韓国人が語る、日本との残酷なまでの認識の差

「韓国人の8割は“在日”を知らない」東大博士課程の韓国人が語る、日本との残酷なまでの認識の差
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

パクくんの東大留学_icon

パクくんの東大留学

YouTube チャンネル登録者数 2.30万人 334 本の動画
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。
youtube.com/channel/UCkuaVrwjOpM4Sc-BoWx7sLA YouTube