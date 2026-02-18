tuki.が、最新曲「コトノハ」のMVを公開した。

「コトノハ」は、カンテレ・フジテレビ系で放送中のドラマ『夫に間違いありません』の主題歌としてtuki.が書き下ろした楽曲。MVでは、少女が自身の弾き語りを勇気を振り絞ってSNSに投稿するシーンにはじまり、tuki.の実人生を彷彿とさせる光景がアニメーションで瑞々しく描かれている。

さらに、デビュー曲「晩餐歌」の『第75回NHK紅白歌合戦』でのパフォーマンス映像も同時に公開されたので、あわせてチェックしていただきたい。

https://youtu.be/DHoczq3Z_Eg

◾️＜tuki.『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』追加公演＞ 2026年

3月4 ⼤阪・Zepp Osaka Bayside

3月11日 東京・Zepp Haneda

3月12日 東京・Zepp Haneda

◾️＜tuki.『1st ASIA TOUR 2026』＞ 2026年

4月4日 台北・TAIPEI ARENA

4月5日 台北・TAIPEI ARENA

4月11日 ソウル・INSPIRE ARENA

4月12日 ソウル・INSPIRE ARENA

5月9日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11

5月10日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11