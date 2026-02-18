tuki.、自らの足跡をドラマチックに描いた最新曲「コトノハ」MV公開。NHK紅白歌合戦の「晩餐歌」パフォーマンス映像同時公開も
tuki.が、最新曲「コトノハ」のMVを公開した。
「コトノハ」は、カンテレ・フジテレビ系で放送中のドラマ『夫に間違いありません』の主題歌としてtuki.が書き下ろした楽曲。MVでは、少女が自身の弾き語りを勇気を振り絞ってSNSに投稿するシーンにはじまり、tuki.の実人生を彷彿とさせる光景がアニメーションで瑞々しく描かれている。
さらに、デビュー曲「晩餐歌」の『第75回NHK紅白歌合戦』でのパフォーマンス映像も同時に公開されたので、あわせてチェックしていただきたい。
◾️＜tuki.『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』追加公演＞
2026年
3月4 ⼤阪・Zepp Osaka Bayside
3月11日 東京・Zepp Haneda
3月12日 東京・Zepp Haneda
◾️＜tuki.『1st ASIA TOUR 2026』＞
2026年
4月4日 台北・TAIPEI ARENA
4月5日 台北・TAIPEI ARENA
4月11日 ソウル・INSPIRE ARENA
4月12日 ソウル・INSPIRE ARENA
5月9日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11
5月10日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11
関連リンク
◆tuki. オフィシャルサイト
◆tuki. オフィシャルX
◆tuki. オフィシャルInstagram
◆tuki. オフィシャルYouTubeチャンネル