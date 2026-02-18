◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣椋真選手は、10位で迎えた決勝3回目のラストラン。大逆転をかけて大技に果敢に挑みます。トリプルコーク1440を見せるなど各セクションで高得点をたたき出しながら、最後のセクションへ。そしてバックサイド1620を繰り出しますが、着地に失敗。成功させれば高得点が期待されましたが、点数は伸びず。

失敗の瞬間、頭を抱える木俣選手。またその瞬間は、同じく決勝に残った長谷川帝勝選手、日本のコーチ陣も頭を抱える姿。

木俣選手は「ただただ悔しいですね。1番自信があるところで転けたので、悔しい〜！。しゃーない、しゃーない。スピードが走ってなくて、いつもより飛ばなくて、ショートしちゃいました。全部キレイに決めたらいけるなと思ったんで、『いっただろ！』と思ったけど甘かったですね。悔しさは残るかな。難しいところで転けるのは分かるんですけど、1番自信があるところで失敗したのは、本当あと少しという思いですね」と話しています。

【スロープスタイル結果】金 蘇翊鳴（ 中国 ） 82.41銀 長谷川帝勝 82.13銅 ジェイク キャンター（ アメリカ ） 79.36ーーーーーーーーーーー11位 木俣椋真 72.80