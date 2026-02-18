「FOXスポーツ」が公開したランキング

米スポーツ局「FOXスポーツ」は17日（日本時間18日）、公式X（旧ツイッター）にて北米プロスポーツの選手年俸ランキングを発表した。あらゆるスター選手を抑え、ドジャース・大谷翔平投手が堂々の1位に君臨している。

同局は米データサイト「Spotrac」を引用し、北米人気5スポーツの年俸トップ選手を写真付きで公開。さらに上位5選手の名前と金額も添えている。MLBからは10年総額7億ドル（当時1014億円）の契約を結んでいる大谷がトップとなった。

大谷は年俸の97％を後払いにする異例の契約を結んでいるものの、純粋に金額を分割したときの年俸7000万ドル（約105億円）が適用された形のようだ。2位には、このオフに4年2億4000万ドル（約380億円）でドジャース入りしたカイル・タッカー外野手がランクイン。3位には15年総額7億6500万ドル（約1174億円）のフアン・ソト外野手（メッツ）が入った。

米メディア「スポルティコ」によると、大谷の2025年シーズンの総年収は1億250万ドル（約160億円）で全アスリート8位。一方で広告契約などによる副収入では、世界1位の1億ドル（約155億円）と算出されている。（Full-Count編集部）