行方不明から3週間･･･駅の防カメにも姿もなく 約150件の目撃情報も手がかり得られず【新潟･十日町市】
十日町市で、中学3年の女子生徒の行方が分からなくなって3週間が過ぎました。全国から約150件の目撃情報が寄せられていますが、有力な手がかりは得られていません。
行方不明になっているのは、十日町市新座甲の中学3年・樋口まりんさん(14)です。樋口さんは1月26日午後7時ごろ、食事を終えた家族がリビングにいる樋口さんを確認したのを最後に行方がわからなくなっています。施錠されていたはずの玄関の内鍵は開いていたということです。
新座甲地区は住宅街が広がっていて、国道も走っています。近くには北越急行のしんざ駅もあります。
■柿木哲哉記者
「しんざ駅には複数の防犯カメラが設置されていますが、捜査関係者によりますと樋口さんの特徴に似た人物は映っていなかったということです。」
行方がわからなくなって3週間。目撃情報は、県内のほか北海道や愛知など約150件寄せられていますが、有力な手がかりは得られていません。警察は、樋口さんが事件や事故に巻き込まれた可能性も含めて捜査を続けています。
樋口さんは、身長154cmくらいでやせ形、髪型は黒のセミロングで黒色のジャンパー・胸に白色の刺繍が入った紺色のセーター・水色のデニムズボン・黒色のブーツを身に着けている可能性があるということです。
【情報提供】
十日町署 025ｰ752ｰ0110
