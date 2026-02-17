4Ç¯Á°¤È¤Ï°ìÊÑ¡Ä¹âÍüº»Íå¤Î¡ÈÌÌ»ý¤Á¡É¤Ë¡ÖÆüËÜÃæ¤¬¤Û¤Ã¡Ä¡×¡¡Àï¤¤¤ò½ª¤¨¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ïµã¤¯¡×¤ÎÀ¼
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦½÷»Ò¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë13°Ì¡¢º®¹çÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¡¢¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë16°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯Á°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¹âÍü¤¬¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2022Ç¯ËÌµþ¤Ç¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¥¹¡¼¥Äµ¬Äê°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼º³Ê¤Ë¡£ÀäË¾¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¡£¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ø±ï¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¹¥¥¸¥ã¥ó¥×¤ò2ËÜÂ·¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡JOC¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ÖTEAM JAPAN¡×¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¹âÍü¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¹âÍü¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃíÌÜ¡£X¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡£¡¡¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤É½¾ð¤Ç¤¹¡×¡Öº»ÍåÁª¼ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹âÍü¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¾Ð´é¤¬¤º¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡¡º»Íå¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÆüËÜÃæ¤¬¤Û¤Ã¤È½ÐÍè¤¿½Ö´Ö¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ïµã¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
