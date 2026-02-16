2026Ç¯¤â³ÈÂç¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ»Ô¾ì¡¡¸½¶â¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¬
¶áÇ¯¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ»Ô¾ì¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¢¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï°ú¤Â³¤À®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯12·î¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö2030Ç¯¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨65¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¾ÃÈñ¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½¶â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÙÊ§¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕ¹ÌÀ¤µ¤ó¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÅÏÊÕ¹ÌÀ¤µ¤ó¡Û
¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Ä¹¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤È¤·¤Æ780ÉÊ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Î¸½¾ì¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ý¤±»»¤·Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¤Ê¤ÉÊóÆ»¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¢¡À¯ÉÜ¤Î¡Ö2030Ç¯¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨65¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¼«ÂÎ¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡¢ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ÎÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹Ô¤Ë¤è¤ëÈóÀÜ¿¨¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ÉáµÚ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÄÌ¿®´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÃÄê¤ÎÁØ¤ä¶ÈÂÖ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¶¥Áè¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ä»ö¶È¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Î¼êÃÊ¤òÁª¤Ö¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢ÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙÌÌ¤ä´Ä¶ÌÌ¤ÎÀ®½Ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ìÄê¤ÎÉáµÚ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤È¤·¤Æ¡¢65¡ó¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²þ¤á¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¦»ö¶È¼Ô¡¦¼Ò²ñ¤Î»°¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¶â¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤º¤ËºÑ¤àÍøÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¸ÂÔ¤Á¤ä¾®Á¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´ÖÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ç¤â¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ì¥¸¶ÈÌ³¤ä¸½¶â´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²ñ·×¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ï¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½¶âÎ®ÄÌ¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ä¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤Î¶¯²½¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤¬ÆÃ¤ËÊØÍø¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëÅÀ¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬³Ú¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÃ¼Ëö¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áàºî¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¤¼ê½ç¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤Û¤É¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤·èºÑÊýË¡¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥é¥¯¤Ç¡¢ÀßÄê¤â¥«¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤È´ÊÃ±¤Ê¤¿¤á¡¢°ìÈÖ»ÈÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤Ë¤Æ¤ªìÐÁ¬¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë°Õ³°¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬½ÐÍè¤ë¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¼ýÆþ¾Ú»æ¤ÎÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¤¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ê¤É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¸½¶â°Ê³°¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÁë¸ý¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤ÊÀº»»¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼êÂ³¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï°Õ³°¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µëÍ¿¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ä·ëº§¼°¤Î¤´½Ëµ·¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¸½¶â¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¡¦¼õ¤±¼è¤ë¡×¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ç½ÀÆð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¿´ÇÛ¡×¡Ö»È¤¤¤¹¤®¤¬ÉÔ°Â¡×¤Ê¤ÉÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¡¢°ÂÁ´¤ÊÎÉ¤¤»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÉÔÀµÍøÍÑ¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö»È¤¤¤¹¤®¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤È ¡È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤ª¶â¡É¤À¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¸½¶â¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤éÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ê¤éÍøÍÑÍúÎò¤¬»Ä¤ê¡¢ÉÔÀµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
»È¤¤¤¹¤®¤¬¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤â¡¢¾å¸ÂÀßÄê¤äÄÌÃÎµ¡Ç½¤Ç»È¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÀ¸³è¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÅÅ¼Ö¤Ê¤É¡¢¸½¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¾¯¤·ÌÌÅÝ¤Ê¾ìÌÌ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤è¤êÊØÍø¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅÏÊÕÍÍ¤´¼«¿È¤¬JCB¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÇÊØÍø¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿ÅÀ¡£
JCB¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÊØÍø¤À¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊØÍø¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÆÃÅµ¤ä¹â¤¤°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯Í£°ì¤Î¹ñºÝ¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò»È¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
