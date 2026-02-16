『今日好き 卒業編』放送スタート 継続メンバー＆新規メンバーのプロフィールを紹介
ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第75弾となる『今日、好きになりました。卒業編』が2026年2月16日より放送を開始する。
『今日、好きになりました。卒業編』では、継続メンバー7人、新規メンバー4人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。
■いおう（榎田一王）
学年：高校3年出身：宮崎県身長：186cm
■はる（谷本晴）
学年：高校3年出身：神奈川県身長：177cm
■りょうすけ（曽根凌輔）
学年：高校3年出身：神奈川県身長：178cm
■けいすけ（中村圭佑）
学年：高校2年出身：長野県身長：173cm
■とき（中村駿希）
学年：高校3年出身：広島県身長：171cm
■ひなの（瀬川陽菜乃）
学年：高校3年出身：福岡県
■あやな（葛西杏也菜）
学年：高校3年出身：東京都
■ねね（時田音々）
学年：高校2年出身：千葉県
■さわ（紗和）
学年：高校2年出身：埼玉県
■おとは（白石乙華）
学年：高校2年出身：東京都
■ゆあ（小林ゆあ）
学年：高校2年出身：神奈川県
（文＝リアルサウンドテック編集部）