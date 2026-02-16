ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第75弾となる『今日、好きになりました。卒業編』が2026年2月16日より放送を開始する。

『今日、好きになりました。卒業編』では、継続メンバー7人、新規メンバー4人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。

■いおう（榎田一王）

学年：高校3年出身：宮崎県身長：186cm

■はる（谷本晴）

学年：高校3年出身：神奈川県身長：177cm

■りょうすけ（曽根凌輔）

学年：高校3年出身：神奈川県身長：178cm

■けいすけ（中村圭佑）

学年：高校2年出身：長野県身長：173cm

■とき（中村駿希）

学年：高校3年出身：広島県身長：171cm

■ひなの（瀬川陽菜乃）

学年：高校3年出身：福岡県

■あやな（葛西杏也菜）

学年：高校3年出身：東京都

■ねね（時田音々）

学年：高校2年出身：千葉県

■さわ（紗和）

学年：高校2年出身：埼玉県

■おとは（白石乙華）

学年：高校2年出身：東京都

■ゆあ（小林ゆあ）

学年：高校2年出身：神奈川県

