¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀÅ²¬¤Î¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ¡×¤¬¡Ö¡ÚÊÝ¸î¼ÔÉ¬¸«¡Û¿Êµé¡¦¿Ê³ØÁ°¤Ë¿Æ¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤ÈTOP5¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¡¢¿·³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»²¹Í½ñ¤ä½Î¤Î¼êÇÛ¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤¹¤Ù¤­¡Ö¿Æ¤Î¿´¹½¤¨¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤Ù¤­¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¶µ°é´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤À¡£¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿ÆÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡Ö¸Å¤¹¤®¤ë¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¼ÏÂ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÁ´À¹´ü¤Ë¥Ý¥±¥Ù¥ë¤Î»È¤¤Êý¤òÉ¬»à¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÈæÓÈ¤òÍÑ¤¤¤Æ»ØÅ¦¡£º¬À­ÏÀ¤ò¼Î¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ò¶¡¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤­¤À¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£

¼¡¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö´üÂÔ¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¿Æ¤Î²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤Ï»Ò¶¡¤Î²ÄÇ½À­¤ò¶¹¤á¤ë¼öÇû¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¤³¤ì¤òÎø°¦´Ø·¸¤ËÎã¤¨¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÍ×µá¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ï¡ÖÂ«ÇûÈà½÷¡×¤ÈÆ±¤¸¤À¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¡£²Ê³ØÅª¤Ë¤â¿Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï»Ò¶¡¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹°­²½¤ä³Ø¶ÈÉÔ¿¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢»Ò¶¡¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤½¤¦¤È¤»¤º¡¢ÊÌ¸Ä¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¿Êµé¡¦¿Ê³Ø¤È¤¤¤¦¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê°Ü¹Ô´ü¡Ë¡×¤Ï»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂçµé¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö´Ä¶­¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µï¾ì½ê¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¡£³Ø¹»¤Çíµ¤¤¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½¬¤¤»ö¤ä¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤É³Ø¹»°Ê³°¤Îµï¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¿´¤Î°ÂÄêºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£

Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢ºÇ¤â¸ú²ÌÀäÂç¤ÊÊýË¡¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Æ¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡×¤³¤È¤À¡£¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯ÊÙ¶¯¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¿Æ¼«¿È¤¬ÆÉ½ñ¤ä»ñ³ÊÊÙ¶¯¤ËÎå¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¡×¤ÎÊý¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î³Ø½¬°ÕÍß¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤­½Ð¤»¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:55

¡Ö¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¥Ý¥±¥Ù¥ë¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¡×¿Æ¤Î¶µ°é´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
02:22

»Ò¶¡¤Î²ÄÇ½À­¤ò¶¹¤á¤ë¡Ö¿Æ¤Î´üÂÔ¡×¤òÃÇ¼ÎÎ¥¤¹¤Ù¤­ÍýÍ³
03:41

¿Êµé»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤Ë¡Ö³Ø¹»°Ê³°¤Îµï¾ì½ê¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
05:05

»Ò¶¡¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤¼ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÎÂÐÏÃ¤Î½ÅÍ×À­
06:53

ÊÙ¶¯¤·¤í¤È¸À¤¦Á°¤Ë¿Æ¤¬ÊÙ¶¯¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë

´ØÏ¢µ­»ö

¸µ¶µ»Õ¤¬ÃÇ¸À¡ÖÄê°÷³ä¤ì¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÍî¤Á¤ë¡×Æþ³Ø¸å¤Ëµ¯¤­¤ë¡ÈºÇ°­¤Î»öÂÖ¡É¤È¤Ï

¸µ¶µ»Õ¤¬ÃÇ¸À¡ÖÄê°÷³ä¤ì¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÍî¤Á¤ë¡×Æþ³Ø¸å¤Ëµ¯¤­¤ë¡ÈºÇ°­¤Î»öÂÖ¡É¤È¤Ï

 ÀèÀ¸¤¬ºÇ¤âÌÂÏÇ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë»Ò¤ÎÂ­¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÀ¸ÅÌ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¸µ¶µ»Õ¤¬¸ì¤ë¡¢³Øµé¤Î»Îµ¤¤ò²¼¤²¤ë´í¸±¤Ê¿´Íý

ÀèÀ¸¤¬ºÇ¤âÌÂÏÇ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë»Ò¤ÎÂ­¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÀ¸ÅÌ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¸µ¶µ»Õ¤¬¸ì¤ë¡¢³Øµé¤Î»Îµ¤¤ò²¼¤²¤ë´í¸±¤Ê¿´Íý

 ¸µ¶µ»Õ¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¶ì¸À¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡£ÂÀ¤ë¤·¹»Â§°ãÈ¿¡×À¸ÅÌ¤Î¶âÁ¬ÉéÃ´¤ò·üÇ°¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤È»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡×

¸µ¶µ»Õ¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¶ì¸À¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡£ÂÀ¤ë¤·¹»Â§°ãÈ¿¡×À¸ÅÌ¤Î¶âÁ¬ÉéÃ´¤ò·üÇ°¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤È»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

ÀÅ²¬¤Î¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ_icon

ÀÅ²¬¤Î¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 28.70Ëü¿Í 1478 ËÜ¤ÎÆ°²è
¶µ°é·ÏYouTuber ¡Ã ¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½ ½êÂ°¡Ë ¡Ã LGBT ¥²¥¤ ¿·´© ¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥­¥ß¤Ç¥Ð¥º¤ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¡Ë ÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¸µ¶µ»Õ¡Ê2023Ç¯TTCA¶µ°éÉôÌç1°Ì¡Ë TikTok41Ëü/YouTube23Ëü ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£ ¥³¥í¥Ê¤Ç¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Î¥É¥óÄì¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë¤¬¤½¤³¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æµ¯»à²óÀ¸¡£ ¸½ºß¤Ï¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤´¼ÁÌä »Å»ö¤Î¤´Ï¢Íí¤Ïsinnsyakai@gmail.com¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£
youtube.com/@sugitchannel YouTube