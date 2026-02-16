¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ëÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯¿®¡ª»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2026 in ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë
´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¡ß¥Û¥Æ¥ë¡ßÃÏ°è¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ÁHope for Smile¡Á¡¡»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡¡in Yokohama Bay Sheraton Hotel¡×¤ò²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ½é³«ºÅ·èÄê¡£
»Ò°é¤Æ¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡¢¡È¿ÀÆàÀîÈ¯¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡ª
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¡Ö¡ÁHope for Smile¡Á¡¡»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡¡in Yokohama Bay Sheraton Hotel¡×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ÁHope for Smile¡Á¡¡»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡¡in Yokohama Bay Sheraton Hotel
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§10:00¡Á17:00
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º ±ã²ñ¾ì¡Ê4¡¦5¡¦6³¬¡Ë
»²²ÃÈñ¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê¢¨°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¢¤ê¡Ë
Íè¾ìÍ½Äê¿Í¿ô¡§Ìó3,000Ì¾¡Ê¸«¹þ¤ß¡Ë
¼çºÅ¡§²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É
¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍVAMOS TOGETHER¡¿´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¡¿ÁêÅ´¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¤¬¡¢2026Ç¯3·î29Æü¤Ë1Æü¸Â¤ê¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤ò³«ºÅ¡£
±ã²ñ¾ì¡Ê4¡¦5¡¦6³¬¡Ë¤òÁ´ÌÌÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¶õ´Ö¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡ù
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñÏ¢·È¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖK-biz¡¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯2¡×¤Ë¤ª¤±¤ë»º³Ø¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¤Î±ã²ñ¾ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤Î¸¡Æ¤¡×¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¼ø¶È²ÝÂê¡£
²ÝÂê¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³ØÀ¸¤Î´ë²è¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³Ø¹»¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢ÃÏ°è´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÃÊ³¬¤«¤é³ØÀ¸¤â»²²è¤·¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¤¬¡È»Ò°é¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®´ðÃÏ¡É¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¾ì½ê¤òÄó¶¡¡£
³ØÀ¸È¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¡¢½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥Þ¥Þ¡¦¥×¥ì¥Ñ¥Ñ¤Ë»Ò°é¤ÆÃæ¤Î²ÈÂ²¡¢¾Íè»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
³«ºÅÇØ·Ê
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯»Ò²½¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö½Ð»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤Î²ÝÂê¤ò²ÈÄíÆâ¤À¤±¤ËÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë³ØÀ¸ÍÍ¤Î´ë²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¡£
1998Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¿ÀÆàÀî¤ÎÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¡¢º£¸å¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡¢´ë¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2026 in ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½Ð»º¤ä»Ò°é¤Æ¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¡¦Âç³Ø¡¦¹ÔÀ¯¡¦Ì±´Ö´ë¶È¡¦»ÔÌ±¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦»Ò°é¤ÆÊ¸²½¡×¤òÃÏ¸µ¿ÀÆàÀî¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ¹
½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2026 in ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
³ØÀ¸È¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¡¢»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ø¥Û¥Æ¥ëÁí»ÙÇÛ¿Í¤è¤êÉ½¾´¾õ¼øÍ¿
´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¼ÒÆâ²ñµÄ¤Ë»²²è¤·¤¿¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2026 in ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×
¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÅ¸´ë¶È¤Ø¤Î»²²è°ÍÍê¡¦Ä´À°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÅöÆü¤Î±¿±Ä¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢Íè¾ì¼ÔÂÐ±þ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡ª
¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö
Å·°æ¹âÌó7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç±ã²ñ¾ì
Å·°æ¹âÌó7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç±ã²ñ¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Ê£¿ô¤Î±ã²ñ¾ì¤ò³èÍÑ¡£
¹¡¹¤È¤·¤¿±ã²ñ¾ìÁ°¥Û¥ï¥¤¥¨
¼øÆý¼¼¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼ÃÖ¤¾ì¡¢¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÀ°¤¨¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ù
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ì¡¼¥¹
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎã¡§
¡¦¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Î°ÜÆ°¼°¤¢¤½¤Ó¾ì
¡¦¥é¥ß¤Á¤ã¤óÂÎÁà
¡¦¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ì¡¼¥¹ supported by ¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý
¡¦¿Æ»Ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸ÂÎ¸³¡ÊEduQ¹ñºÝ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¿¥Ã¥Á¶¨²ñ¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ëÁíÎÁÍýÄ¹¤Ë¤è¤ëÎ¥Æý¿©¥ì¥Ã¥¹¥ó
¡¦¤Ç¤ó¤·¤ã¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥óÈÇ by MAMAstyle
¡¦¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¡¢¥¥Ã¥º¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¾¦ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë¤è¤ë¡¡Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡ÊÌó30¼Ò¡Ë¤Ê¤É
ÅöÆü¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¡£
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Î°ÜÆ°¼°¤¢¤½¤Ó¾ì
¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê
¿Æ»Ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸ÂÎ¸³
¿Æ»Ò¤Ç¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤ó¤·¤ã¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥óÈÇ
³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ª
ÃøÌ¾¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à
»²µÄ±¡µÄ°÷¡¡»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¹Ö±é²ñ
¹Ö±é²ñ¡§¸µ¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¡¡»°¸¶ ¤¸¤å¤ó»Ò»²µÄ±¡µÄ°÷
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡§
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍVAMOS TOGETHER¥é¥ß¥ì¥¹ ÈþÊÝ¤µ¤ó
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Í¥¤¥ê¥¹¥È·ó¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¼Ô¡¡¾®¿¹ ½ã¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÀ¾ ¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó
²»³Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¡§
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¡¤ß¤º¤ °¦¤µ¤ó¡¢Ä¬ ÏÂ²Î¤µ¤ó¡Ê°ì½ï¤ËÍÙ¤í¤¦¢ö¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ë
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥× COCOHE¡Ê0ºÐ¤«¤é¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯²»³Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ë ¤Ê¤É
ÅöÆü¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÂ²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢²»³Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹Ö±é²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ç¤¢¤ë»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬
¥é¥ß¥ì¥¹ ÈþÊÝ¤µ¤ó¡ß¾®¿¹ ½ã¤µ¤ó¡ß¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥ÉÃæÀ¾¼ÒÄ¹¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï¡ÖVAMOS TOGETHER¡×¤Î¥é¥ß¥ì¥¹ ÈþÊÝ¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Í¥¤¥ê¥¹¥È·ó¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Î¾®¿¹ ½ã¤µ¤ó¡¢¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Î¼ÒÄ¹ÃæÀ¾ ¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¡¤ß¤º¤ °¦¤µ¤ó¡¢Ä¬ ÏÂ²Î¤µ¤ó ¥³¥ó¥µ¡¼¥È
²»³Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¤ß¤º¤°¦¤µ¤ó¤ÈÄ¬ ÏÂ²Î¤µ¤ó¤ä
0ºÐ¤«¤é¤Î¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤ËÄ°¤±¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥× COCOHE
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCOCOHE¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ù
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á¤È°ì½ï¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»²²Ã·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤âÍÑ°Õ¡£
ÁêÌÏÅ´Æ»¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¡×
ÁêÌÏÅ´Æ»¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¡×¤â²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´²¹¤Þ¤ë±é½Ð¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª
¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¿©¡×¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È
ÁíÎÁÍýÄ¹ °ë³ Å° »á
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¤ä³¤Á¯Ð§¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£
ÁíÎÁÍýÄ¹¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÎ¥Æý¿©¤Î»î¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¡¢¿©¤Î°ÂÁ´À¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
³ØÀ¸È¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¡ß¥Û¥Æ¥ë¡ßÃÏ°è¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½é³«ºÅ¡£
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¡ÁHope for Smile¡Á¡¡»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡¡in Yokohama Bay Sheraton Hotel¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨°ìÉô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï»öÁ°¿½¹þÀ©¤Ç¤¹
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
