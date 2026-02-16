Ãã¤³¤·¤ò¤ä¤á¤¿µÞ¿Ü¤Ç¡¢ÂæÏÑÃã¤¬¡È»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Î°ìÇÕ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
µÞ¿Ü¤ÇÞ»¤ì¤¿¤ªÃã¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢Éô²°¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âË»¤·¤¤¤È¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£Ãã¤³¤·¤òÀö¤¤Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÌÅÝ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ªÃã¤òÞ»¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤»¤½¤¦¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖDoughnut Tea Set¡×¤È¤¤¤¦µÞ¿Ü¤ÈÃãÇÕ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑÃã¤òÞ»¤ì¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë°ìÇÕ¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ãã¤³¤·ÉÔÍ×¤¬¡¢Â³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍýÍ³
¤³¤ÎµÞ¿Ü¡¢¼è¤Ã¼ê¤âÃí¤®¸ý¤â¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¡¢Æ«´ïÀ½¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£½é¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÞ»¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤Î¹Â¤¬Ãã¤³¤·¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·¹¤±¤ë¤È±ÕÂÎ¤À¤±¤¬Î®¤ì½Ð¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹½Â¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãã¤³¤·¤ÏÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£µÞ¿Ü¤Ã¤Æ¡ÖÞ»¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤è¤ê¡ÖÀö¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤Ç±ó¤¶¤«¤ê¤¬¤Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãã¤³¤·¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤Ê¤ê¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¡¢¼«Á³¤È¤ªÃã¤òÞ»¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
360¡ë¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÃí¤²¤ÆÊØÍø
»È¤¤Êý¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎµÞ¿Ü¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÞ¿ÜËÜÂÎ¤ËÃãÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ªÅò¤òÃí¤®¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¾¯¤·¾ø¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÃãÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ·¹¤±¤ë¤À¤±¡£¤Õ¤¿¤¬Ãã¤³¤·Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¤âºÇ¾®¸Â¤Ç¤¹¡£
Ãí¤°¤È¤¤Î´¶¤¸¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£360¡ë¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÃí¤²¤ëÀß·×¤Ç¡¢Ãí¤®¸ý¤Î¸þ¤¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÃí¤®¤ä¤¹¤¤³ÑÅÙ¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¤ÈÌÂ¤¤¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÃã¤¬ºÙ¤¯Àþ¾å¤Ë¤¹¤Ã¤È½Ð¤ë¡£ÃãÇÕ¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÃí¤²¤ë¤È¤½¤³¤Ç°ìÅÙ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃã¤Ã¤Æ¡¢¹á¤ê¤ÎÎ©¤ÁÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÞ»¤ì¤ë»þ´Ö¡×¼«ÂÎ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎµÞ¿Ü¤ÏÆñ¤·¤¤ºîË¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤á¤ëµ¤·Ú¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤Ö¤ê¤À¤«¤é¡¢ÆóÀùÌÜ°Ê¹ß¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë
¥Ý¥Ã¥È¤ÏÌó110ml¡¢ÃãÇÕ¤ÏÌó40ml¤ÈÌó28ml¤Ç¡¢¤É¤ì¤âÍÆÎÌ¤Ï¾®¤µ¤á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂæÏÑÃã¤ò°û¤à¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í¤³¤Î¾®¤Ö¤ê¤µ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯ÎÌ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÀùÌÜ¤ò°û¤ßÀÚ¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°ÆóÀùÌÜ¤Ë¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤ÎÎ©¤ÁÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢´Å¤ß¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Í¾±¤¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¤¢¤È°ì²ó¤À¤±¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»°ÀùÌÜ¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ËËþÂ´¶¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤¬·Ú¤¤¤È¡¢µÞ¿Ü¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆüÍÑÉÊ
»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤¬¥é¥¯¤Ê¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¹½Â¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç³«¸ýÉô¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãã³Ì¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤µ¤Ã¤È¤¹¤¹¤°¤À¤±¤Ç¤â¤Û¤Ü¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãã¤³¤·¤ÎºÙ¤«¤¤·ê¤ËÃãÍÕ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤·¤«¤â¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ïµ¡³£¤ËÇ¤¤»¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑÃã¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëµÞ¿Ü¤Ç¤·¤¿
Ãã¤³¤·ÉÔÍ×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¬´ÊÃ±¡¢Ãí¤°Æ°ºî¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ÖDoughnut Tea Set¡×¡£¾®¤Ö¤ê¤À¤«¤éÆóÀùÌÜ¤¬¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ê¤Î¤âÃÏÌ£¤ËÊØÍø¤Ç¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«ÂðÊÝ´É¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Î»Ñ¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÃã¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ç¤âÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ÎµÞ¿Ü¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¼ê´Ö¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¿Ü¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢»î¤¹²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
